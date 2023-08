Papa Francesco: Nomina e Proroga in Vista della Perdonanza per l'Arcidiocesi dell'Aquila

In concomitanza con l'avvicinarsi della Perdonanza e a un anno dalla sua visita all'Aquila, Papa Francesco ha annunciato una serie di provvedimenti che ridefiniscono il futuro dell'arcidiocesi aquilana. Il cardinale Giuseppe Petrocchi vedrà prorogato il suo mandato per un ulteriore anno, consentendogli di rimanere in carica come arcivescovo metropolita fino al compimento del settantaseiesimo anno di età. Contestualmente, il pontefice ha nominato il suo successore, riconoscendo il contributo di monsignor Antonio D'Angelo, attualmente vescovo ausiliare, elevandolo al rango di arcivescovo e coadiutore con diritto di successione.

Questo mutamento di scenari comporta che, entro il termine di un anno, il giovane prelato, giunto all'Aquila il 20 settembre 2021, sarà ufficialmente investito della carica di arcivescovo, assumendo anche la dignità di metropolita. Nel frattempo, il cardinale Petrocchi manterrà il suo status di cardinale elettore in Vaticano fino all'età di 80 anni, confermandosi così come un prelato avente il diritto di partecipare al conclave per l'elezione del futuro Papa.

L'annuncio di questa nuova fase è stato diffuso attraverso una nota stampa dall'ufficio diocesano per le convocazioni sociali, guidato da don Claudio Tracanna. La nota ufficiale recita: "Si comunica che Papa Francesco ha nominato Arcivescovo Coadiutore, con diritto di successione, Mons. Antonio D'Angelo, fino ad oggi Vescovo Ausiliare di questa Arcidiocesi. Contestualmente Il Card. Petrocchi, Arcivescovo Metropolita, è confermato nel suo servizio di Ordinario per un anno".

La decisione di Papa Francesco riflette una visione di "Continuità pastorale", che non si limita a una mera ripetizione dei passi già intrapresi, ma si pone come prolungamento "creativo" di orientamenti ecclesiali solidamente "collaudati", mantenendo l'apertura verso le nuove prospettive che lo Spirito ispira costantemente nel Popolo di Dio e nel mondo.

In risposta all'annuncio, il cardinale Petrocchi ha espresso "profonda gratitudine a Papa Francesco per la scelta che condivide pienamente" di nominare monsignor Antonio D'Angelo come suo futuro successore. La nota enfatizza la "fattiva intesa ministeriale" tra i due prelati, promuovendo "unità di pensiero, progettualità e azione".