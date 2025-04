Papa Francesco è morto: Tajani commosso, 'Ci protegga da lassù'

Il mondo politico e istituzionale esprime cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, ricordando il suo impegno per la pace e la giustizia sociale.​

La notizia della scomparsa di Papa Francesco ha suscitato un'ondata di commozione e cordoglio a livello globale. Tra i primi a esprimere il proprio dolore, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che su X ha scritto:​

"Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Cura del Creato, misericordia, fratellanza: è stato un grande Pontefice. Un amico dell'Italia. Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la Chiesa Cattolica. Santo Padre, ci protegga da lassù"

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di leader politici e istituzionali. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha ricordato il Pontefice come "un uomo che ha ispirato milioni di persone con la sua umiltà e il suo amore per i meno fortunati" . Anche la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha sottolineato l'impegno di Papa Francesco per la pace e la giustizia sociale.​

Il presidente del Senato italiano, Ignazio La Russa, ha definito il Papa "una guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta", mentre il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha scritto: "Papa Francesco ha raggiunto la Casa del Padre".

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ha invitato le chiese italiane a suonare le campane in segno di lutto e a organizzare momenti di preghiera, sottolineando l'importanza dell'eredità spirituale lasciata da Papa Francesco.​

La comunità internazionale si unisce nel ricordo di un Pontefice che ha segnato profondamente la storia della Chiesa e del mondo, promuovendo valori di misericordia, fratellanza e cura del Creato.