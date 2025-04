Papa Francesco nella bara con la casula rossa: funerali sabato alle 10

La salma del Pontefice sarà esposta in Basilica fino a venerdì. Attese oltre 200mila persone per le esequie presiedute dal cardinale Re.

La salma di Papa Francesco è stata deposta nella Cappella di Santa Marta, dove è stata possibile scorgere alcuni degli elementi simbolici che accompagnano il Pontefice nel suo ultimo viaggio terreno.

Il corpo del Santo Padre è stato vestito con la casula rossa, simbolo del martirio e del sacrificio di Cristo, il pallio e la mitra bianca. Tra le mani, un rosario, segno della sua profonda devozione mariana.

Mercoledì 23 aprile, alle ore 9:00, il feretro sarà traslato dalla Cappella di Santa Marta alla Basilica di San Pietro, dove sarà esposto ai fedeli fino a venerdì. La bara, semplice e in legno, sarà collocata davanti all'Altare della Confessione, su una pedana leggermente inclinata, come da volontà del Papa.

I funerali si terranno sabato 26 aprile alle ore 10:00 sul sagrato della Basilica di San Pietro. La liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Sono attese oltre 200mila persone e numerose delegazioni internazionali.

Dopo le esequie, il feretro sarà portato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, come previsto dalle disposizioni pontificie.

Il Governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale in segno di rispetto e cordoglio per la scomparsa del Pontefice.

La comunità cattolica e il mondo intero si preparano a rendere l'ultimo saluto a Papa Francesco, ricordando il suo pontificato improntato alla semplicità, all'umiltà e all'attenzione verso gli ultimi.