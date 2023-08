Parcheggiatori Abusivi Fuori Controllo, Rifiuta "l'Obolo" e gli Riga la Macchina

Un episodio di aggressione da parte di un parcheggiatore abusivo ha portato all'arresto di un senzatetto, accusato di tentata estorsione e danneggiamento aggravato nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara Centrale. Una donna di 37 anni è stata vittima di questa incresciosa situazione quando, ieri pomeriggio, ha cercato di parcheggiare la sua auto nel parcheggio pubblico.

Mentre la conducente stava cercando un posto libero, è stata avvicinata da un individuo che si autodefiniva parcheggiatore, offrendo indicazioni su dove posteggiare. Nonostante le indicazioni, la donna ha deciso di parcheggiare altrove. Questa decisione ha scatenato l'ira dell'uomo, il quale, abusando della sua posizione, ha iniziato a chiedere soldi in modo aggressivo, pretendendo un pagamento per il posto auto non richiesto.

Di fronte al rifiuto categorico della donna, l'individuo ha intensificato la pressione, minacciando di danneggiare l'auto se non avesse pagato. Spaventata dalla situazione, la vittima ha deciso di allontanarsi rapidamente. Tuttavia, poco dopo, si è resa conto che il parcheggiatore abusivo stava graffiando la sua auto.

La donna, preoccupata per quanto accaduto, ha prontamente allertato le autorità chiamando il numero di emergenza 113. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente, identificando l'aggressore e procedendo al suo arresto. Durante la perquisizione, è stato rinvenuto un accendino che era stato utilizzato per causare i danni all'auto.

L'arresto è stato effettuato con le accuse di tentata estorsione e danneggiamento aggravato. L'uomo, un cittadino italiano senza dimora, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasferito in custodia cautelare in attesa delle azioni legali da parte dell'autorità giudiziaria. Questo episodio rafforza l'importanza di contrastare l'attività illegale dei parcheggiatori abusivi, garantendo la sicurezza e il rispetto per gli automobilisti.