Parco Nazionale d'Abruzzo, Troppi Incivili tra Turisti e Locali

Il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise denuncia l'inciviltà e la mancanza di rispetto verso l'ambiente, invitando a riflettere sull'impatto delle azioni individuali sulla flora e fauna

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha lanciato un appello riguardo all'inciviltà e alla mancanza di rispetto verso la flora e la fauna che caratterizzano le sue aree protette. L'Ente sottolinea che la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi è una priorità assoluta e che il legame tra conservazione e promozione del territorio dipende dalla consapevolezza di ogni visitatore e residente, che deve considerarsi un custode dell'ambiente.

Secondo il Parco, le regole imposte non sono un ostacolo, ma piuttosto un mezzo per garantire la protezione dell'ambiente naturale. "Le normative possono sembrare restrittive, ma non sono mai senza motivo", afferma l'Ente. Le aree protette sono descritte come un capitale naturale che supporta la vita umana presente e futura, e non solo le attività di bracconaggio, le costruzioni abusive e l'inquinamento costituiscono una minaccia.

Il Parco mette in evidenza che anche piccole azioni individuali possono avere impatti negativi considerevoli sugli ecosistemi. Anche se tali comportamenti sembrano trascurabili isolatamente, accumulati possono diventare dannosi. Numerosi studi scientifici documentano il disturbo causato da attività outdoor, ma spesso esiste una discrepanza tra il nostro amore per la natura e il nostro comportamento quotidiano.

L'Ente critica, ad esempio, chi lascia il proprio cane libero senza guinzaglio, ignorando le conseguenze sulla fauna selvatica. Allo stesso modo, evidenzia l'irresponsabilità di chi scatta foto fuori dai sentieri o oltrepassa i cartelli che indicano divieti, solo per vantarsi sui social media, senza considerare il rispetto per le regole e per gli altri visitatori.

Il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise fa dunque un appello a tutti i cittadini e ai visitatori per una maggiore presa di coscienza e per comportamenti più responsabili e rispettosi verso l'ambiente naturale.