Parte il restauro dell'ex collegio Ravasco: ecco tutte le novità!

Presentati i lavori per il recupero del collegio Ravasco a Teramo, con interventi di adeguamento sismico e riuso dell’edificio.

Lunedì 21 ottobre, alle ore 12, si terrà una conferenza stampa presso il cantiere dell'ex collegio Ravasco a Teramo, per presentare ufficialmente l'avvio dei lavori di restauro e riqualificazione dello storico edificio di viale Cavour. La struttura, gravemente compromessa dal sisma del 24 agosto 2016, è al centro di un importante progetto di recupero che include interventi di adeguamento sismico, riuso adattativo e ricostruzione.

Tra i partecipanti alla conferenza ci saranno figure di rilievo come il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma, Guido Castelli, insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì. Anche la direzione strategica della ASL di Teramo sarà presente per illustrare l'importanza dell'opera e il suo impatto sulla comunità.

L'ex collegio Ravasco, un edificio dal grande valore storico per la città di Teramo, è stato gravemente danneggiato dai forti terremoti che colpirono il centro Italia nel 2016. Il progetto di restauro è un passo fondamentale nel piano di ricostruzione delle zone colpite dal sisma e punta non solo alla conservazione del patrimonio architettonico, ma anche a rendere la struttura più sicura e funzionale per i futuri utilizzi.

Il riuso adattativo previsto per il collegio rappresenta un'innovativa modalità di recupero che mira a mantenere la memoria storica dell'edificio, adattandolo però a nuove funzioni. La conferenza stampa sarà un’occasione per i rappresentanti istituzionali di presentare le linee guida del progetto e fare il punto sui prossimi passi da intraprendere.

I lavori prevedono una durata significativa, vista la complessità degli interventi, soprattutto quelli legati all'adeguamento sismico, una priorità imprescindibile per garantire la sicurezza della struttura in futuro. Questo aspetto è particolarmente rilevante in una regione come l’Abruzzo, frequentemente colpita da eventi sismici. La ricostruzione sarà dunque eseguita nel rispetto delle più moderne normative antisismiche, affinché l'ex collegio possa resistere ad eventuali futuri terremoti.

Il commissario Guido Castelli ha ribadito l’importanza del cantiere di Teramo come simbolo della volontà di ripartire, sottolineando che la rinascita degli edifici storici è una componente fondamentale per restituire alle comunità colpite dal sisma una normalità ormai da tempo perduta.

Questo progetto fa parte di un più ampio piano di ricostruzione che sta interessando diverse aree dell’Abruzzo e delle regioni limitrofe. In molti comuni, i lavori sono già in fase avanzata, e l’avvio del cantiere dell’ex collegio Ravasco è visto come un segnale positivo per la città di Teramo, che ha subito pesanti danni durante il terremoto.

L'incontro di lunedì sarà quindi un'occasione importante per fare il punto sull'avanzamento dei lavori, con la speranza che il restauro dell’ex collegio Ravasco possa fungere da esempio di resilienza e rinnovamento per tutta l'area colpita dal sisma.