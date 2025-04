Pasqua bagnata in arrivo: piogge e temporali in tutta Italia

Una perturbazione intensa porterà maltempo diffuso su gran parte del Paese, con piogge, temporali e possibili disagi durante le festività pasquali.​

Le previsioni meteo per la settimana di Pasqua 2025 indicano l'arrivo di una significativa perturbazione che interesserà l'Italia da giovedì 17 aprile fino a martedì 22 aprile, portando condizioni di maltempo diffuso su gran parte del territorio nazionale.​

Giovedì 17 aprile, il Nord sarà colpito da piogge e rovesci, localmente intensi e accompagnati da temporali, con un calo delle temperature e massime comprese tra 14 e 19 gradi. Al Centro, in particolare lungo le aree tirreniche, si prevedono condizioni instabili con rovesci e temporali; altrove, variabilità con possibili precipitazioni. Al Sud, instabilità sul versante tirrenico con piogge sparse, mentre le aree ioniche rimarranno più asciutte; le temperature saranno in diminuzione, con massime tra 16 e 21 gradi.​

Venerdì 18 aprile, la situazione rimarrà instabile al Nord, con piogge e rovesci su Triveneto, Appennino, Emilia Romagna e rilievi del Nordovest; le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra 17 e 21 gradi. Al Centro, instabilità su tirreniche, Umbria e Marche, ma con tendenza al miglioramento entro la serata; le temperature rimarranno stabili, con massime tra 16 e 19 gradi. Al Sud, ancora locale instabilità sui versanti tirrenici, ma con tendenza al miglioramento; condizioni più asciutte e maggiori schiarite sui restanti settori; le temperature saranno stazionarie, con massime tra 16 e 21 gradi.​

Sabato 19 aprile, al Nord, variabilità con locali fenomeni sui rilievi e in Liguria; peggioramento serale al Nordovest. Al Centro, tempo asciutto e parzialmente soleggiato, con rasserenamenti più ampi sulle regioni adriatiche. Al Sud, prevalenza di bel tempo con cieli al più offuscati dal transito di nubi alte; peggioramento in serata in Sardegna.​

Domenica 20 aprile, al Nord, condizioni di cielo coperto con piogge deboli o moderate su diverse aree, in particolare su Liguria, Alpi centrali, pianure lombardo-piemontesi e Alpi occidentali; nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Centro, cielo coperto con piogge deboli o moderate su pianure toscane e dorsale toscana; nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e dorsale laziale; nubi sparse con ampie schiarite sull'adriatico. Al Sud, sereno sulla dorsale calabra; nubi sparse con ampie schiarite altrove; sulle isole maggiori, cielo coperto con piogge deboli o moderate su diverse aree della Sardegna; nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane; sereno altrove.​

Lunedì 21 aprile, al Nord, cielo coperto con piogge moderate su Liguria e pianure emiliane; piogge deboli su pianure lombardo-piemontesi e Alpi centrali; nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Centro, nubi sparse con ampie schiarite su litorali e capitale; cielo coperto con piogge deboli o moderate su pianure toscane e dorsale toscana; piogge di forte intensità sulla dorsale laziale; nubi sparse con ampie schiarite sull'adriatico. Al Sud, cielo coperto con piogge moderate su dorsale campana; piogge deboli su dorsale calabra; nubi sparse con ampie schiarite altrove; sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite su catanese; cielo coperto con piogge moderate su palermitano e zona etnea; piogge deboli altrove.​

Martedì 22 aprile, al Nord, cielo coperto con piogge deboli o moderate su Liguria, Alpi centrali e Alpi occidentali; nuvoloso con locali aperture su pianure lombardo-piemontesi; sereno in Romagna; nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Centro, nubi sparse con ampie schiarite su litorali e dorsale laziale; cielo coperto con piogge deboli altrove; sereno sui litorali adriatici; nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Sud, cielo coperto con piogge deboli su subappenniniche e dorsale calabra; nubi sparse con ampie schiarite altrove; sereno sul litorale adriatico; piogge deboli su dorsale lucana; nubi sparse con ampie schiarite altrove; sulle isole maggiori, cielo coperto con piogge deboli altrove.​

Le autorità locali e la Protezione Civile raccomandano di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare nelle aree soggette a frane e allagamenti, e di seguire gli aggiornamenti forniti dai canali ufficiali.