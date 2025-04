Pasqua di sangue a Bellante: si ribalta col trattorino, muore gioielliere

Remo Ruffini, noto commerciante di San Nicolò a Tordino, perde la vita in un tragico incidente domestico mentre falciava l'erba nel giardino di casa.​

Una tranquilla domenica di Pasqua si è trasformata in tragedia a Bellante, in provincia di Teramo. Nel tardo pomeriggio del 20 aprile 2025, Remo Ruffini, 67 anni, stimato gioielliere e titolare della boutique “Lo Scrigno di Tiffany” a San Nicolò a Tordino, ha perso la vita in un incidente domestico.​

Secondo le prime ricostruzioni, Ruffini stava utilizzando un trattorino tagliaerba per curare il prato della sua abitazione quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, il mezzo si è ribaltato, precipitando in una scarpata di circa cinque metri. L'impatto è stato fatale: nonostante l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.​

La Procura della Repubblica di Teramo ha disposto la restituzione della salma ai familiari, escludendo la necessità di ulteriori accertamenti medico-legali. La comunità locale è sconvolta per la perdita di una figura tanto apprezzata, conosciuta non solo per la sua attività commerciale ma anche per l'impegno e la cordialità dimostrati nel quotidiano.​

Questo tragico evento riaccende l'attenzione sulla sicurezza nell'uso di macchinari agricoli anche in ambito domestico. Secondo i dati dell'INAIL, ogni anno in Italia si verificano numerosi incidenti legati all'utilizzo di trattorini e altri mezzi simili, spesso a causa di terreni scoscesi o della mancanza di dispositivi di sicurezza adeguati.​

In attesa dei funerali, che si terranno nei prossimi giorni, la cittadinanza si stringe attorno alla famiglia Ruffini, esprimendo cordoglio e solidarietà per una perdita che lascia un vuoto profondo nella comunità.