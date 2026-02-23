Paura a Campo Felice: bimba cade dalla seggiovia, volo a Roma

Incidente sulle piste abruzzesi: la piccola, sempre cosciente, trasferita in elisoccorso al Gemelli per accertamenti dopo un trauma toracico lieve e contusioni multiple.

Momenti di forte apprensione sulle piste di Campo Felice, nel comprensorio sciistico abruzzese, dove una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia, terminando la corsa sulla neve sottostante. L’episodio si è verificato durante una giornata di afflusso turistico, in un’area particolarmente frequentata dagli sciatori più giovani.

Secondo le prime informazioni raccolte, la piccola sarebbe rimasta sempre cosciente dopo la caduta. Subito dopo l’impatto avrebbe lamentato dolori diffusi e difficoltà respiratorie lievi, circostanza che ha indotto i presenti ad allertare tempestivamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente in pista, stabilizzando la bambina prima del trasferimento all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Successivamente, a scopo precauzionale, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, struttura di riferimento per ulteriori accertamenti specialistici.

Le condizioni cliniche, stando alle prime valutazioni mediche, non desterebbero particolare allarme: la minore avrebbe riportato un lieve trauma toracico e alcune contusioni, senza evidenza di lesioni gravi. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, con verifiche in corso sugli impianti e sulle modalità con cui si è verificata la caduta.

L’episodio riaccende l’attenzione sui protocolli di sicurezza negli impianti sciistici, soprattutto quando coinvolgono utenti in età pediatrica, in una stagione che continua a registrare un’elevata presenza di famiglie sulle piste abruzzesi.