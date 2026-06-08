Paura a Montesilvano: malore sotto l’ombrellone, bagnino interviene e salva l’uomo subito

L’episodio è avvenuto nello stabilimento La Vela: l’allarme dei presenti e le manovre del bagnino hanno anticipato l’arrivo del 118 e il trasferimento in ospedale.

Attimi di forte apprensione nel pomeriggio di ieri a Montesilvano, dove un uomo di circa sessant’anni è stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia. L’episodio si è verificato intorno alle 18 nello stabilimento balneare La Vela, lungo via Aldo Moro, in un momento di normale frequentazione del litorale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era seduto sotto l’ombrellone e stava giocando a carte quando si è sentito male. La scena è stata notata da alcuni presenti, che hanno immediatamente richiamato l’attenzione del personale dello stabilimento e fatto partire la richiesta di aiuto. Decisivo, in quei primi istanti, è stato l’intervento del bagnino Claudio Agnellini, che ha raggiunto rapidamente il sessantenne e ha iniziato le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dei sanitari.

La prontezza dei soccorsi ha consentito di gestire una situazione che, almeno inizialmente, aveva fatto temere conseguenze gravi. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha preso in carico l’uomo, procedendo alla stabilizzazione prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale di Pescara, dove il paziente è stato accompagnato per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’episodio ha richiamato l’attenzione dei bagnanti presenti nello stabilimento, ma la rapidità con cui è stata attivata la catena dei soccorsi ha permesso di evitare il peggio. Dall’allarme lanciato dalle persone in spiaggia, al primo intervento del bagnino, fino all’arrivo del 118, ogni passaggio si è rivelato fondamentale.

Quanto accaduto a Montesilvano conferma l’importanza della presenza di personale formato negli stabilimenti balneari, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza e durante la stagione estiva, quando spiagge e lungomare registrano una presenza costante di residenti e turisti.