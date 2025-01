Paura a Pescara: parroco aggredito, secondo episodio violento in poche ore

Doppio episodio di violenza a Pescara: un parroco vittima di un'aggressione dopo un primo caso nello stesso giorno. Cresce l'allarme sicurezza.

Giornata di tensione a Pescara, dove un parroco è stato aggredito in circostanze ancora in fase di chiarimento. Si tratta del secondo episodio violento avvenuto nell'arco di poche ore, un fatto che ha suscitato profonda preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali.

L’attacco, avvenuto nei pressi della parrocchia, ha visto il sacerdote vittima di un'aggressione fisica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito durante un alterco con un individuo la cui identità non è ancora stata resa nota. Il religioso, noto per il suo impegno nella comunità, ha ricevuto cure mediche per le lesioni riportate, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi. Tuttavia, il gesto ha lasciato un segno di inquietudine tra i parrocchiani.

Poche ore prima, un altro evento simile aveva sconvolto la città. Un'altra persona era stata aggredita in un luogo diverso, ma con dinamiche che suggeriscono una possibile escalation di violenza nella zona. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per stabilire eventuali connessioni tra i due episodi e per individuare i responsabili.

Il sindaco di Pescara ha espresso solidarietà alla vittima e ha sottolineato la necessità di rafforzare i controlli di sicurezza per prevenire ulteriori episodi simili. "La sicurezza dei cittadini e delle figure di riferimento come i religiosi è una priorità – ha dichiarato – e stiamo valutando misure aggiuntive per garantire la tranquillità del territorio."

I cittadini sono invitati a segnalare comportamenti sospetti e a collaborare con le forze dell'ordine per garantire una maggiore vigilanza. La comunità spera ora in una rapida conclusione delle indagini per riportare serenità in città e prevenire il ripetersi di simili atti di violenza.