Paura sismica frena le iscrizioni scolastiche a L'Aquila, cresce l'allarme

Il Comitato scuole sicure denuncia la mancanza di interventi concreti per la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di L'Aquila, creando incertezze tra i genitori.

Nel pieno delle iscrizioni scolastiche a L'Aquila, il Comitato scuole sicure torna a sollevare una questione di grande preoccupazione: la sicurezza sismica degli edifici scolastici. In una recente dichiarazione, il movimento denuncia la superficialità con cui vengono trattati gli indici di vulnerabilità sismica di alcune scuole, un aspetto che sta condizionando le scelte delle famiglie.

Secondo quanto riportato dal Comitato, molti genitori si trovano ad affrontare un dilemma difficile: da una parte, desiderano iscrivere i propri figli a scuole con eccellenti offerte didattiche, ma dall'altra, sono allarmati dal fatto che questi edifici scolastici siano vulnerabili in caso di terremoto. "Non sappiamo che decisione prendere", hanno dichiarato alcuni genitori preoccupati, "perché il Comune non ha fornito risposte chiare riguardo il piano di adeguamento sismico delle scuole". Un vuoto informativo che, secondo il Comitato, genera ansia tra le famiglie e mina la fiducia nel sistema scolastico locale.

Il Comitato fa anche un paragone con l'esperienza di Kyoto in Giappone, dove viene distribuita una mappa del rischio sismico per aiutare la popolazione a identificare i luoghi sicuri e le procedure da seguire in caso di scosse. "Mentre altrove le scuole sono luoghi sicuri, a L'Aquila le scuole pubbliche sono diventate luoghi di paura", afferma il movimento. Questo confronto evidenzia quanto la situazione nella città abruzzese risulti preoccupante, soprattutto a distanza di anni dal terremoto che ha colpito la zona nel 2009.

Nel 2019, durante il convegno internazionale 'Silk Cities', si parlava già della mancanza di scuole sicure a L'Aquila. A sei anni di distanza, il Comitato ribadisce le stesse domande senza ottenere risposte concrete: "Cosa è stato fatto per l'adeguamento sismico delle scuole?", "Quali scuole sono coinvolte nei progetti di miglioramento e quando partiranno i lavori?". La città, ancora esposta a rischi sismici, sembra non aver fatto progressi significativi, lasciando irrisolti questi temi fondamentali per la sicurezza degli studenti e della comunità.

Oltre alla richiesta di maggiore trasparenza da parte delle autorità, il Comitato scuole sicure lancia un appello affinché vengano attuati interventi urgenti per rendere le scuole di L'Aquila luoghi realmente sicuri, sia per i bambini che per gli insegnanti, in vista delle sfide future legate al rischio sismico. La speranza è che, finalmente, si prenda sul serio la sicurezza e si risolvano questioni che da troppo tempo sembrano dimenticate.