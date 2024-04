Pauroso Frontale sulla Statale 5: Due Feriti e Traffico Bloccato nel Pomeriggio Incidente a Pratola

Una scena spaventosa si è verificata nel pomeriggio di oggi lungo la Statale 5, con una Fiat Punto e una Renault Mégane che sono entrate in collisione in un violento impatto frontale, paralizzando il traffico nella zona di Pratola Peligna. Le auto sono state gravemente danneggiate, mentre i conducenti hanno riportato ferite che hanno richiesto il loro trasporto immediato al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona.

Fortunatamente, nonostante le diverse fratture subite, entrambi i conducenti non versano in condizioni critiche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona per effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Oltre ai danni alle vetture coinvolte, si è registrato anche il danneggiamento di una ringhiera lungo il margine della strada, rendendo necessario l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco.