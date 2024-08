Pd Attacca: "Quaglieri Sfiduciato, Centrodestra in Crisi e Regione Stagnante"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha lanciato un duro attacco al governo regionale, sottolineando che il fallimento dell’Assessore Quaglieri e le divisioni interne al centrodestra evidenziano una crisi profonda nella gestione della Regione Abruzzo. “La difficoltà di Quaglieri nel portare in aula l’Assestamento di Bilancio e la presentazione di un Rendiconto 2023 politicamente fallimentare sono chiari segnali di sfiducia all’interno del suo partito,” affermano il capogruppo Silvio Paolucci e i consiglieri Antonio Blasioli, Dino Pepe, Antonio Di Marco, Sandro Mariani e Pierpaolo Pietrucci.

Durante la seduta di ieri, i membri del Pd hanno accusato il centrodestra di continuare a litigare e fare vendette interne dopo le elezioni, un comportamento che penalizza seriamente l’attività del Consiglio regionale. Secondo i consiglieri del Pd, il conflitto tra Verrecchia e Quaglieri dimostra la paralisi del governo di Marsilio, mentre l’Abruzzo continua a trovarsi in difficoltà a causa dei debiti della sanità, della mancanza di sostegno all’agricoltura e dell’assenza di una strategia chiara per il settore industriale.

Il gruppo del Pd critica anche la gestione del debito sanitario, che, secondo loro, ammonta a 128 milioni di euro, e accusa il governo regionale di non aver preso misure tempestive ed efficaci. “Le beghe interne al centrodestra hanno portato a un rendiconto ‘misterioso’ e a un Abruzzo stagnante, incapace di sfruttare le opportunità post-pandemia,” dichiarano i consiglieri.

Il Pd sottolinea come l’attuale amministrazione regionale, pur avendo promesso un modello di governo ideale, stia dimostrando il contrario. “Il Modello Marsilio è un fallimento,” concludono i consiglieri del Pd, “e l’Abruzzo oggi è più fermo e in difficoltà, come dimostrano le deludenti performance sul PIL e la gestione dei servizi pubblici.”