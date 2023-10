Pedaggi e Sicurezza Autostrada: La Protesta dei Sindaci Contro l'Indifferenza del Ministro Salvini

Sono ben 116 amministratori locali, tra sindaci e altri rappresentanti di Comuni dell'Abruzzo e del Lazio, a sollevare la propria voce di protesta contro l'atteggiamento indifferente del Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, riguardo alle questioni relative ai pedaggi e alla sicurezza sul tratto autostradale A24 e A25. Questi amministratori hanno inviato una lettera di protesta a Salvini, chiedendo risposte concrete su tali questioni cruciali che interessano le comunità locali.

In particolare, i sindaci e gli amministratori sottolineano la necessità di un tavolo istituzionale per discutere l'aggiornamento delle tariffe autostradali e le questioni legate alla sicurezza. Questo silenzio da parte del Ministero e il mancato coinvolgimento delle istanze delle comunità locali sono stati percepiti come un grave affronto istituzionale. Di conseguenza, hanno annunciato una manifestazione pacifica che avrà luogo il 7 novembre davanti alla sede del Ministero dei Trasporti a Roma. L'obiettivo principale di questa manifestazione è quello di convincere il Ministro Salvini ad ascoltare le richieste e le preoccupazioni dei sindaci e degli amministratori locali riguardo alle autostrade A24 e A25.

La lettera indirizzata al Ministro Salvini dichiara: "Oggi più che mai, la convocazione del suddetto tavolo assume un'importanza fondamentale essendo necessaria la condivisione delle scelte relative al futuro di un tratto autostradale di vitale importanza per i territori rappresentati: il 31 dicembre è alle porte e non verranno accettate scelte calate dall'alto dettate da logiche contrarie agli interessi dei cittadini di Lazio e Abruzzo. Pertanto, stanchi dell'indifferenza mostrata alle istanze depositate, si preannuncia un presidio presso il piazzale del Mit, nella mattinata del prossimo 7 novembre. I sindaci e gli amministratori meritano rispetto e sono determinati più che mai a far sentire la loro voce a difesa dei propri territori. Non sono più disposti ad accettare false promesse e continue perdite di tempo. Investire sulle nostre autostrade per investire sui nostri territori."