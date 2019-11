Peggioramento meteo previsto sulla penisola

Il flusso perturbato atlantico non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Avvalendosi di un vortice di bassa pressione sul Regno Unito continuerà a lanciare attacchi verso l'Europa centro occidentale e il Mediterraneo portando intenso maltempo e venti forti.

Un nuovo peggioramento è atteso sull'Italia già a partire dalla giornata di giovedì che vedrà la vecchia perturbazione allontanarsi dall'estremo Sud e le prime nubi e precipitazioni raggiungere il Nord già dal pomeriggio. Ma sarà soprattutto dalla sera di giovedì e nella giornata di venerdì che avremo le condizioni peggiori.

La saccatura sarà infatti sbilanciata a ovest con un minimo tirrenico e l'intenso richiamo di venti umidi meridionali porterà fenomeni intensi e insistenti sulle regioni del Nord, la Sardegna e la fascia centrale tirrenica accompagnati da venti tempestosi di libeccio che potranno toccare gli 80-90km/h di raffica. Come sempre accade in queste particolari configurazioni, l'estremo Sud e il versante Adriatico resteranno sotto vento.

L'ingresso di aria più fredda da ovest al seguito della perturbazione porterà anche abbondanti nevicate sull'arco Alpino e Prealpino fin dai 1200m con accumuli importanti in quota.

Meteo venerdì: Nord spiccato maltempo al Nordovest, Lombardia e Triveneto con fenomeni intensi e insistenti, anche a sfondo temporalesco e con rischio di nubifragi e allagamenti.

Fenomeni più intermittenti sull'Emilia Romagna, specie in Romagna dove si avranno anche schiarite.

Neve abbondante sulle Alpi dai 1200-1400m con quota neve in ulteriore calo in serata.

Debole acqua alta sulla Laguna Veneta (105cm).

Tra sera e notte fenomeni in attenuazione.

Centro intenso maltempo su Sardegna e regioni peninsulari tirreniche con forti fenomeni, insistenti sull'alta Toscana con rischio di nubifragi e allagamenti.

Maggiori aperture lungo l'Adriatico con fenomeni più sporadici.

IN serata graduale attenuazione dei fenomeni da ovest.

Neve sulle cime più alte dell'Appennino.

Sud instabilità in aumento in Campania con piogge e temporali a partire dai settori settentrionali.

Ampie aperture altrove.

Temperature in calo al Centro Nord e Sardegna, stazionarie altrove con possibili aumenti sul medio basso Adriatico.

Venti forti e tempestosi di Libeccio con mari agitati e mareggiate lungo le coste esposte.