Pena Esemplare per Ex Funzionario Enel Condannato per Tentata Concussione

Il Tribunale di Chieti ha emesso una sentenza severa nei confronti di L. S., ex funzionario Enel di 68 anni, condannandolo a due anni di reclusione per tentata concussione e turbativa d'asta. Secondo quanto riportato dall'agenzia giornalistica Ansa, è stato inoltre ordinato al condannato di risarcire i danni alle parti civili, ovvero e-Distribuzione spa, Enel Italia, e Mantini srl. Inoltre, è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici e incapace di contrarre con la pubblica amministrazione per un periodo di cinque anni, ad eccezione delle prestazioni di pubblico servizio.

La richiesta del pubblico ministero Giancarlo Ciani era stata di una condanna a cinque anni, ma il Tribunale ha optato per una pena di due anni di reclusione.

Secondo l'accusa, il 68enne avrebbe cercato di influenzare una gara pubblica risalente al 2016 nell'ambito della quale la società teatina Mantini srl si era aggiudicata cinque lotti relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti. L'ex funzionario Enel avrebbe tentato di costringere la Mantini a rinunciare a uno dei lotti per favorire un'altra società abruzzese, minacciando conseguenze negative sulla futura assegnazione di altri lotti. Tuttavia, il tentativo è fallito poiché la Mantini ha rifiutato la richiesta. L'accusa ha sostenuto che questa condotta ha turbato la regolarità della procedura di gara prima che fosse completata.

Il Tribunale ha ordinato che una copia della sentenza sia trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti per ulteriori azioni, confermando così la determinazione nel punire comportamenti illeciti che minano l'integrità delle procedure pubbliche.