Perdonanza 2025: Scandalo sui Costi dei Palchi, il PD Chiede Chiarezza

Il Partito Democratico dell'Aquila sollecita una gestione trasparente della Perdonanza Celestiniana, evidenziando spese elevate e riserve di posti per autorità a discapito dei cittadini.

In occasione dell'Anno Giubilare, il Partito Democratico dell'Aquila esorta l'amministrazione comunale a garantire una gestione della Perdonanza Celestiniana improntata alla massima trasparenza e correttezza amministrativa. La consigliera comunale Stefania Pezzopane, insieme al consigliere Stefano Palumbo e al segretario del circolo L'Aquila centro Alessandro Tettamanti, ha recentemente portato all'attenzione pubblica alcune criticità emerse da richieste di accesso agli atti.

Una delle principali preoccupazioni riguarda la serata inaugurale della Perdonanza del 23 agosto scorso. Nonostante l'evento fosse a ingresso gratuito, per assicurarsi un posto a sedere era necessaria la prenotazione tramite una piattaforma di ticketing. Secondo quanto riportato, l'amministrazione comunale avrebbe riservato 590 posti per le autorità e 155 per i giornalisti, per un totale di 884 posti sottratti alla disponibilità dei cittadini.

Un'altra questione sollevata riguarda i costi sostenuti per l'allestimento dei palchi nelle diverse location dell'evento, tra cui San Bernardino, Piazza Duomo, Collemaggio e Piazza d'Armi. Nel 2024, la spesa complessiva per queste strutture è stata di quasi 1,221 milioni di euro. Il PD critica l'approccio emergenziale adottato dall'amministrazione, che ha portato ad affidamenti diretti senza gare d'appalto, spesso agli stessi fornitori, impedendo così possibili risparmi derivanti da procedure competitive.

I rappresentanti del PD sottolineano l'importanza di una razionalizzazione nell'allestimento dei palchi, suggerendo di evitare strutture imponenti davanti alla Basilica di Collemaggio, come avvenuto in passato. Annunciano inoltre l'intenzione di richiedere la convocazione delle commissioni competenti per approfondire la questione e garantire una gestione più oculata e trasparente dell'evento nell'anno giubilare.

La Perdonanza Celestiniana, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, rappresenta un evento di grande rilievo storico e culturale per L'Aquila. Proprio per questo, il PD ritiene fondamentale che la sua organizzazione sia caratterizzata da una gestione trasparente e rispettosa delle risorse pubbliche, assicurando al contempo la massima partecipazione dei cittadini.