Perdonanza 2026, grandi nomi e diretta Rai: L'Aquila pronta a emozionare tutta Italia

Presentato il programma della 732ª Perdonanza Celestiniana tra musica, spettacolo e cultura, con una serata inaugurale che sarà trasmessa in diretta nazionale.

Sarà una Perdonanza Celestiniana 2026 ricca di grandi protagonisti della musica e dello spettacolo quella che animerà L'Aquila dal 23 al 30 agosto, nell'anno in cui il capoluogo abruzzese è Capitale italiana della Cultura. Il cartellone ufficiale della 732ª edizione è stato presentato a Palazzo Margherita e propone un calendario che intreccia concerti, teatro, danza, eventi diffusi e appuntamenti istituzionali, con una novità destinata a dare ulteriore risalto alla manifestazione: la serata inaugurale sarà trasmessa in diretta su Rai 1, portando il messaggio universale del perdono nelle case di milioni di italiani.

Ad aprire la conferenza è stato il vicesindaco e coordinatore del Comitato Perdonanza, Raffaele Daniele, che ha voluto dedicare un pensiero agli uomini e alle donne impegnati da giorni nella lotta contro i violenti incendi che hanno colpito il territorio aquilano. Un ringraziamento che ha sottolineato ancora una volta la capacità della città di affrontare le emergenze senza perdere il proprio spirito di solidarietà.

L'appuntamento inaugurale, intitolato "La Forza del Perdono", andrà in scena il 23 agosto sul palco allestito davanti alla Basilica di Collemaggio. A condurre la serata saranno Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi, mentre il cast riunirà alcuni dei volti più noti dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti annunciati figurano Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Sal Da Vinci, Marco Masini, Simone Cristicchi, Laura Chiatti, Raoul Bova, Giorgio Pasotti, Edoardo Prati e Luca Violini. L'accompagnamento musicale sarà affidato all'Istituzione Sinfonica Abruzzese, ai giovani del Conservatorio "Alfredo Casella" e ai Cori Riuniti dell'Aquila, sotto la direzione artistica e musicale del maestro Leonardo De Amicis.

"Abbiamo costruito un programma capace di coniugare qualità artistica, partecipazione popolare e valore culturale", ha spiegato De Amicis, evidenziando come la diretta televisiva rappresenti un'occasione per trasformare il significato della Perdonanza in un racconto capace di raggiungere il pubblico nazionale.

Il calendario proseguirà il 24 agosto con il tradizionale Galà della Danza sulla scalinata di San Bernardino, mentre il 25 agosto sarà dedicato ai più giovani con il concerto del rapper Geolier, tra gli artisti italiani più seguiti del momento. Il giorno successivo salirà sul palco Alessandro Siani, protagonista dello spettacolo "Fake News", inserito nella giornata pensata per bambini e famiglie.

Il 27 agosto il centro storico dell'Aquila diventerà un grande teatro a cielo aperto grazie a "L'Aquila Suona", manifestazione che porterà musica, danza, teatro e performance artistiche tra piazze, chiostri, cortili e luoghi monumentali della città, coinvolgendo residenti e visitatori in un percorso diffuso tra arte e cultura.

A chiudere la manifestazione, il 30 agosto, sarà il concerto de Il Volo, accompagnato dalla Grande Orchestra Giovanile del Conservatorio "Alfredo Casella". L'evento conclusivo rappresenterà il momento finale di una settimana che conferma la Perdonanza Celestiniana come uno degli appuntamenti culturali e spirituali più importanti d'Italia, riconosciuta dal 2019 come Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e oggi sempre più proiettata verso una dimensione nazionale e internazionale.