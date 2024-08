Perdonanza Celestiniana 2024: Pronti per l’Inizio della 730ª Edizione con un Grande Evento Inaugural

Venerdì 23 agosto, alle ore 20, si terrà la cerimonia inaugurale della 730ª edizione della Perdonanza Celestiniana, uno degli eventi più attesi e simbolici per la città dell'Aquila. L’evento avrà luogo presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, con accesso libero e gratuito per il pubblico a partire dalle ore 18, fino ad esaurimento posti. Anche le persone con disabilità avranno la possibilità di partecipare, con servizi dedicati per agevolarne l’accesso.

La cerimonia prenderà il via con l’arrivo degli ultimi tedofori che scorteranno il fuoco del Morrone, simbolo della manifestazione. Quest'anno, l’onore sarà affidato a Emma Placidi e Matteo Di Nino, due giovani aquilani nati nel 2009, anno del tragico terremoto che colpì la città e altri 56 comuni del cratere sismico. Ad accoglierli sul palco saranno il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'arcivescovo metropolita, monsignor Antonio D'Angelo, insieme ad altre autorità civili e religiose.

Dopo i saluti istituzionali da parte dei rappresentanti di Regione, Provincia, Comune e Curia Arcivescovile, il presidente dell'associazione Comitato festa Perdonanza Celestiniana Ich, Floro Panti, leggerà la pergamena delle Perdonanze locali, accompagnato dai tedofori. Il momento culminante della cerimonia sarà l’accensione del braciere sul palco del Teatro del Perdono, segnata dall’intervento del sindaco Biondi, che darà così avvio ufficiale all’evento inaugurale intitolato "Un canto per la rinascita...tra cielo e terra".

La serata, ideata dal Maestro Leonardo De Amicis con testi di Paolo Logli e condotta dalla presentatrice televisiva Lorena Bianchetti, vedrà la partecipazione di artisti di grande fama, tra cui The Kolors, Malika Ayane, Colapesce Dimartino, Tiromancino, il tenore Gianluca Terranova, e il tanto atteso ritorno di Renato Zero. Gli artisti saranno accompagnati dall'Orchestra Sinfonica del Conservatorio "Casella" dell'Aquila. Le interpretazioni dei testi saranno affidate ad Ambra Angiolini e Luca Violini, aggiungendo un ulteriore tocco di emozione alla serata.

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento, l’area intorno alla Basilica sarà interdetta al traffico veicolare e saranno predisposte modifiche alla viabilità. Sarà inoltre attivo un servizio navette dedicato. Le persone con disabilità potranno accedere all’incrocio tra viale Collemaggio e via Caldora, dove saranno assistite dal personale di servizio qualora necessario. Sono stati riservati 28 posti per persone con disabilità motoria, e per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio dedicato via email all'indirizzo disability@comune.laquila.it.

La 730ª Perdonanza Celestiniana si preannuncia come un evento carico di significato e di emozioni, un’occasione per celebrare la storia, la cultura e la rinascita della città dell’Aquila.