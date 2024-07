Perseguita la Ex, Beccato al Pronto Soccorso... l'Aveva Seguita anche Lì

Un uomo di Nereto è stato arrestato per la seconda volta in pochi giorni per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex fidanzata, dopo essere stato già fermato per maltrattamenti. La misura restrittiva era stata emessa il 24 luglio a seguito del primo arresto, ma l'uomo ha ignorato il provvedimento, avvicinandosi nuovamente alla donna.

Ieri pomeriggio, l'uomo ha raggiunto l'abitazione della sua ex e l'ha seguita fino al Pronto Soccorso di Giulianova, dove la donna era stata portata d'urgenza a causa di un malore. La vittima, terrorizzata dalla presenza del suo ex compagno, ha immediatamente allertato i carabinieri. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l'uomo all'interno del Pronto Soccorso e lo hanno arrestato.

La donna, dopo essere stata visitata, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni, riportando conseguenze legate alla prima aggressione e un marcato stato ansioso dovuto alla situazione di paura e stress.

L'ex compagno, dopo essere stato formalmente accusato e arrestato, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Le forze dell'ordine continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della donna, sottolineando la gravità di tali violazioni e l'importanza di rispettare le misure cautelari imposte dalla legge.