Perturbazione atlantica sull'Italia, pioggia e temporale su parte della Penisola

Dopo un lungo percorso attraverso l'Italia, il minimo giunto dall'Europa sud orientale ha ormai raggiunto l'Austria ma nelle prossime 24-48 ore avrà ancora un ruolo fondamentale nelle vicende atmosferiche su scala sinottica. Sarà infatti motivo di collisione tra la saccatura fredda di matrice russa e la saccatura atlantica associata a un profondo vortice di bassa pressione nei pressi del Regno Unito. Un vero e proprio anello depressionario che si attorciglierà attorno a un'area di alta pressione centrata sulla Scandinavia, questo per l'Italia significa l'ingresso più franco in un periodo di stampo autunnale caratterizzato dall'avvicendamento di una serie di perturbazioni. La prima sta già interessando le regioni centro settentrionali, in particolare il settore occidentale. Ha portato piogge moderate sulla Liguria e a tratti sulle regioni centrali tirreniche ma non è ancora entrato nel vivo e non sarà questo a portare i fenomeni più abbondanti anche al Nord. Nel corso delle prossime ore continuerà a muoversi verso levante conquistando anche le regioni orientali e lambendo a fine giornata anche parte del Sud. Nel contempo la pressione diminuirà ulteriormente da ovest per un minimo di bassa pressione secondario che dalla Francia entrerà sul Mediterraneo per centrarsi nel corso della prossima notte sul mar Ligure. Questo minimo andrà a rinvigorire ulteriormente la circolazione instabile portando piogge, rovesci e temporali per la giornata di mercoledì su gran parte della Penisola, anche al Nord. Assieme alla pioggia anche la neve avrà un suo ruolo da protagonista perché cadrà abbondante sulle Alpi anche se a quote ancora un po' elevate per il periodo. Sotto il profilo climatico, è atteso un riscaldamento, parziale al Nord, più sensibile sulle regioni centro meridionali soprattutto nei valori minimi della notte per effetto della ventilazione meridionale che sarà sostenuta a tratti forte.

Meteo martedì 15 novembre: Nord, molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, generalmente non intense eccetto che sulla Liguria dove potranno essere moderate e a sfondo temporalesco. In serata nottata peggioramento con piogge rovesci e temporali diffusi nella notte e nevicate sulle Alpi dai 1400/1600m in rialzo. Centro, piogge, rovesci e temporali localmente intensi sulla Toscana e sull'alto Lazio con estensione dei fenomeni ma in forma più attenuata entro il pomeriggio anche sulle regioni adriatiche. Sud, instabile sulla Sardegna con rovesci e temporali, anche intensi sui settori settentrionali ed occidentali. Sui settori peninsulari e la Sicilia iniziali condizioni di tempo discreto con pochi annuvolamenti, dal pomeriggio aumento delle nubi su Campania e Molise con qualche pioggia a fine giornata. Temperature in lieve aumento, specie a est e al Sud. Venti moderati fino a forti meridionali sui bacini occidentali, specie Mar di Sardegna, Mar Ligure e Tirreno centro settentrionale. Mari da mossi a molto mossi i bacini occidentali. Mossi gli altri.