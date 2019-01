Perturbazione in arrivo sulla penisola, piogge e neve anche in pianura

In settimana altri fronti perturbati raggiungeranno il Nord Italia, responsabili di precipitazioni nevose anche a quote basse.

Quello più intenso transiterà tra giovedì e venerdì, quando in montagna sono attesi accumuli importanti di neve fresca ma anche sulla Val Padana occidentale i fiocchi cadranno localmente generosi.

MERCOLEDI'. La prima perturbazione della serie giungerà dalle prime ore di mercoledì, con precipitazioni che rapidamente conquisteranno il Nordovest risultando nevose anche in pianura, seppur non si tratterà di fenomeni particolarmente intensi.

Le pianure del Piemonte occidentale rimarranno tuttavia in ombra pluviometrica e praticamente all'asciutto, mentre fiocchi imbiancheranno est Piemonte, ovest Lombardia e centro-ovest Emilia, con fiocchi quindi a Novara, Alesaandira, Milano, Piacenza e Bologna. Neve attesa anche sulle zone interne della Liguria, non esclusi alcuni fiocchi fin su Genova. In serata deboli fenomeni si trasferiranno al Nordest, in forma di pioviggine o neve da quote collinari.



GIOVEDI'.Residui fenomeni al Nordest con debole neve o nevischio da quote collinari in rapido esaurimento, mentre ad ovest il tempo sarà già migliorato, in attesa però di un nuovo fronte che giungerà entro sera dalla Francia, foriero di nuove nevicate anche in pianura tra Piemonte e Lombardia.

VENERDI'. Ingresso più deciso di una perturbazione con traiettoria più occidentale rispetto alle precedenti, tanto che finalmente si presenterà la situazione favorevole per precipitazioni anche diffuse al Nordovest, in estensione al Nordest. Neve che interesserà le pianure piemontesi, occidentali lombarde ed entroterra savonese, con accumuli a Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara, Pavia, Varese, Como, Milano e Bergamo. Mentre al Nordest neve inizialmente in collina ma in netto rialzo pomeridiano.

Resiste inizialmente sino al fondovalle su Val D'Adige e Dolomiti ma in progressivo rialzo a fine giornata, con accumuli a Trento, Bolzano e Belluno anche se con fenomeni destinati a trasformarsi in pioggia. In questa fase attesi accumuli anche molto abbondanti sulle Alpi Marittime e su quelle orientali. Neve oltre i 1500m sull'Appennino Emiliano, seppur ancora a quote molto basse al mattino tra Piacentino e Parmense, con neve fino a Piacenza città.