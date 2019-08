Perturbazione in transito sull'Italia, temporali intensi e allagamenti

Una blanda saccatura depressionaria in quota sta pilotando una perturbazione che riesce ad agire all'interno di un campo di alta pressione portando condizioni di maltempo anche intenso su alcune regioni. Nella serata di giovedì si sono avuti forti temporali su buona parte del Nord e del Centro, con intensi rovesci che si sono scaricati in Piemonte favorendo accumuli pluviometrici fino a 100mm in Piemonte a ridosso delle Alpi occidentali. Allagamenti si sono verificati in scantinati e garage, mentre forti disagi si sono verificati nella circolazione stradale.

Forti piogge si sono attardate fino a sera sull'Emilia Romagna, con intensi temporali sul Riminese dove si sono avute diffuse fulminazioni che hanno provocato alcuni incendi nella zona della Fiera. I temporali del Riminese si sono sviluppati seguendo una linea da sudovest verso nordest partita dalla Toscana interna e passata attraverso l'Umbria, fino a sfociare sull'Adriatico tra Marche ed Abruzzo. Anche in questo caso si sono avuti intensi fenomeni, con grandinate e alberi caduti nel Piceno e disagi nel Maceratese, dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in diversi casi, ricorrendo anche alla chiusura di alcune strade rese impraticabili dal crollo di più alberi.

Ad Ascoli un violento nubifragio accompagnato da grandine ha allagato le strade, scoperchiato alcuni tetti e portato il sindaco ad invitare i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni o a ripararsi in luoghi al coperto.

Anche la mattinata di oggi, venerdì, inizia all'insegna dell'intenso maltempo su alcune regioni, con piogge e temporali che insistono su Emilia Romagna, Marche, alta Toscana, Levante Ligure e zone interne dell'Abruzzo.

PROSSIME ORE.

Non ci sono buone notizie anche il resto della giornata, caratterizzato da piogge e temporali che si intensificheranno soprattutto nel pomeriggio a ridosso dell'arco alpino e sulle Prealpi orientali, dove sono attesi fenomeni localmente intensi.

Fenomeni localmente intensi attesi inoltre su Spezzino, ovest Emilia ed alta Toscana, oltre che lungo la dorsale appenninica, specie tra Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia, dove i fenomeni anche violenti riusciranno entro sera a sconfinare alla costa adriatica.

Temporali poi sulle zone interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti alla costa tirrenica della Sardegna.