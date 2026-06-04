Perturbazione sull’Italia: tornano piogge e temporali, ecco le zone più colpite subito

Giovedì peggiora al Nord, venerdì fenomeni verso Centro e Adriatico: sole più presente al Sud, temperature in lieve aumento altrove nel corso della giornata odierna.

Una nuova perturbazione è pronta a interessare parte dell’Italia, riportando piogge e temporali soprattutto sulle regioni settentrionali. Il peggioramento entrerà in azione nella giornata di giovedì, dopo una prima fase ancora caratterizzata da schiarite, velature e tempo in prevalenza asciutto su molte zone del Paese.

I primi segnali del cambiamento arriveranno sulle Alpi centro-occidentali, dove la nuvolosità tenderà ad aumentare già dalla mattinata. Dal pomeriggio sono attese le prime precipitazioni su Valle d’Aosta, alto Piemonte e settori alpini della Lombardia, con fenomeni in intensificazione verso sera. Con il passare delle ore, piogge e rovesci potranno estendersi al resto del Piemonte, alla Lombardia nordoccidentale, a parte della Liguria centro-occidentale e fino all’Alto Adige.

Non si escludono fenomeni localmente più intensi tra alto Torinese, Verbano e alta Lombardia. Più stabile, invece, il tempo sulle altre aree del Nord, con schiarite anche ampie in Romagna. Al Centro prevarranno sole e velature, anche se in serata le nubi aumenteranno sull’alta Toscana. Al Sud e sulle Isole il quadro resterà più tranquillo, con cielo poco o parzialmente nuvoloso e addensamenti residui al mattino tra Calabria e Lucania.

Le temperature saranno in calo al Nordovest, mentre potranno aumentare leggermente sul Nordest, sull’Emilia Romagna, sulle regioni centrali e in Sardegna. Le massime raggiungeranno localmente i 25-26 gradi in Pianura Padana e nelle aree interne delle isole maggiori.

Venerdì il fronte si sposterà verso Lombardia e Triveneto, dove nella notte potranno verificarsi piogge e temporali anche forti. Migliorerà invece al Nordovest, con schiarite già dal mattino. Nel corso della giornata qualche pioggia potrà raggiungere Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, soprattutto nelle zone interne. Più soleggiato il tempo sul resto del Centro e al Sud.