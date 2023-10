Pesca di frodo: 3 campani sorpresi con 50 chili di polpi

Nel cuore della notte, sfruttando l'oscurità per nascondersi, tre individui decidono di intrufolarsi in una concessione balneare al fine di praticare la pesca illegale di polpi, con l'intenzione di poi venderli in modo non regolare. Tuttavia, la sorte ha voluto diversamente quando una pattuglia della polizia è intervenuta.

L'episodio ha avuto luogo nella notte scorsa in viale Primo Vere. Gli agenti della Volante hanno individuato alcuni pescatori che, alla vista della pattuglia, hanno cercato disperatamente di fuggire e si sono sbarazzati in fretta di quanto avevano catturato illegalmente. Fortunatamente, gli agenti sono riusciti a bloccarne immediatamente uno e a rintracciare in seguito gli altri due, che avevano tentato di sfuggire nascondendosi dietro una siepe.

Sul luogo dell'operazione sono stati scoperti gli strumenti utilizzati per la pesca illegale, e poco distante è stata individuata l'automobile utilizzata dai tre individui. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti i mezzi necessari per il trasporto del pescato, tra cui grandi taniche in plastica dotate di un sistema di ossigenazione. Complessivamente, il pescato illecito è stato stimato in oltre 50 chili di polpi.

Il prodotto ittico sequestrato è stato successivamente sottoposto all'esame del veterinario del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria della Asl, mentre le attrezzature da pesca e il materiale utilizzato per il trasporto sono stati anch'essi posti sotto sequestro.

I tre pescatori di frodo, tutti originari della Campania, sono stati soggetti a sanzioni amministrative da parte delle unità della Squadra Volante e del Servizio Navale della Guardia di Finanza, che sono intervenuti in supporto alle pattuglie della polizia. Le sanzioni riguardano la pesca subacquea notturna e il superamento dei limiti di peso consentiti per il pescato.