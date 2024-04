Pesca di frodo a Pescara: oltre 3.000 metri di reti sequestrate dalle Fiamme Gialle

In due distinti interventi, i finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Pescara hanno portato avanti un'azione decisa contro la pesca di frodo, risultato in una significativa confisca di reti illegalmente posizionate.

Nella prima operazione, condotta nelle acque di Francavilla al Mare (CH), le autorità marittime hanno individuato e recuperato una rete da pesca non conforme alle normative vigenti, sia per quanto riguarda il posizionamento che la segnalazione. Attraverso un'immersione del Nucleo Sommozzatori, sono stati recuperati e sequestrati oltre 2500 metri di reti da pesca, collocate a una profondità di poco più di un metro, alcune delle quali pericolosamente intrecciate tra le scogliere frangiflutti, costituendo un grave rischio per i subacquei e gli amanti degli sport acquatici.

In seguito, pochi giorni dopo, grazie alla segnalazione di un cittadino al numero d'emergenza "117", i militari hanno avviato un'indagine completa, che ha coinvolto ispezioni subacquee, ricognizioni costiere tramite mezzi navali avanzati e appostamenti a terra. L'obiettivo era individuare le reti e il modus operandi di un individuo dedicato alla pesca illegale. Le prime luci dell'alba hanno visto l'arresto di un pescatore, nelle acque di San Vito Chietino (CH), con reti prive di qualsiasi segnalazione e abilmente occultate, estese per oltre 500 metri. Le reti sono state sequestrate e al pescatore è stata inflitta una sanzione amministrativa di 2000 euro, oltre alla decurtazione di 7 punti dalla sua licenza di pesca, conformemente alla normativa vigente.

Tutto il pescato sequestrato in entrambe le operazioni è stato donato in beneficienza a enti caritatevoli di Pescara. La Guardia di Finanza rimane impegnata nella protezione del territorio e delle sue risorse, nonché nel prevenire che comportamenti scorretti danneggino coloro che rispettano scrupolosamente le regole stabilite.