Pescara Capitale della Cocaina: Studio Nazionale Rivela Preoccupanti Trend di Consumo

Un recente studio nazionale condotto dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha portato alla luce una rivelazione inquietante: Pescara è tra le città italiane con i più alti tassi di consumo di cocaina. Lo studio analizza le abitudini di consumo di droghe in varie regioni ed ha evidenziato la singolare distinzione di Pescara come un importante centro di utilizzo di cocaina.

Secondo i risultati, Pescara si distingue per i suoi livelli straordinariamente elevati di consumo di cocaina, superando le 20 dosi al giorno per 1.000 abitanti. Modelli di consumo simili sono stati osservati in altre città, tra cui Montichiari, Venezia, Fidenza, Roma, Bologna e Merano. Al contrario, città come Belluno e Palermo hanno riportato tassi di consumo di droghe significativamente inferiori, compresi tra 1 e 4 dosi al giorno per 1.000 residenti.

Questa analisi completa si basa sull'esame di campioni di acque reflue raccolti nel corso di due anni, dal 2020 al 2022. I risultati forniscono un'idea sull'uso prevalente di sostanze illecite in Italia, offrendo dati preziosi per i decisori politici e gli operatori sanitari. Le conclusioni dello studio sono state presentate di recente nella Relazione Annuale al Parlamento, sottolineando l'urgenza di affrontare questi preoccupanti trend di consumo di droghe. Mentre questa problematica continua a ricevere attenzione, gli sforzi per contrastare l'abuso di sostanze e promuovere la salute pubblica probabilmente assumeranno un ruolo centrale a Pescara e in altre aree colpite.