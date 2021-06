'Pescara Jazz', dall'8 al 30 luglio la 49/a edizione con Enrico Rava, Gino Paoli e Vinicio Caposella

Torna l'appuntamento con il "Pescara Jazz", dal 8 al 30 luglio 2021. Nato nel 1969 come primo festival italiano dedicato al jazz, festeggia la sua 49/a edizione nella consueta cornice del Teatro monumento D'Annunzio, anche se i primi eventi saranno ospitati nel vicino Porto turistico 'Marina di Pescara'.

"Avremo una buona parte del festival dedicata alla vocalità - ha detto in conferenza stampa il direttore artistico Angelo Valori - Avremo una prima assoluta importante, il 15 luglio, con Gino Paoli che si unirà a un gruppo jazz di 12 fiati, i Funk Off, per rivisitare le sue canzoni. Il 9 luglio Enrico Rava, il nostro musicista jazz più conosciuto al mondo, sarà al fianco di Fred Hersh in una serata che caratterizzerà il festival. Voglio poi sottolineare sempre per la sezione songs lo spettacolo di Vinicio Capossela, il 30 luglio, che per i 700 anni di Dante Alighieri ha preparato lo spettacolo 'La Bestiale Comedia".

"Siamo orgogliosi di presentare questo evento sul quale Pescara conta molto, oggi così come in passato - ha detto l'assessore comunale ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese - Avremo tre settimane di eventi con grande turismo musicale e speriamo grossi introiti, grazie alla presenza di tanti appassionati di jazz".