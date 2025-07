Pescara–Madrid: nuova rotta pronta a decollare, possibilità straordinarie per imprese e turismo

Videoconferenza decisiva tra Regione, SAGA e rappresentanti spagnoli avvia l’operatività della rotta Pescara–Madrid, con Ryanair tra vettori interessati e supporto strategico alle aziende.

Questa mattina si è tenuta una videoconferenza cruciale per la piena attivazione della nuova rotta aerea tra Pescara e Madrid, alla quale hanno preso parte Lorenzo Sospiri (presidente del Consiglio regionale), Giorgio Fraccastoro (presidente SAGA), Luca Bruni (direttore generale), il sottosegretario Daniele D’Amario, esponenti del turismo madrileno e l’Associazione Casa Abruzzo.

Il progetto poggia su un studio di mercato curato da Abruzzo Airport, che conferma l’elevato potenziale commerciale e turistico della tratta. Fra le compagnie coinvolte, Ryanair ha mostrato concreto interesse, ma l’indagine è stata inviata anche ad altri vettori per dimostrare la fattibilità economica.

Sospiri ha dichiarato che, dopo l’incontro istituzionale del consiglio regionale a Madrid di aprile, si entra ora nella “fase operativa”: Madrid è un hub strategico per le imprese abruzzesi e una meta turistica primaria in Europa, offrendo una “opportunità concreta” per l’economia e il turismo regionale.

Regione Abruzzo e SAGA stanno presentandosi come interlocutori istituzionali unitari e affidabili, impegnati a promuovere il progetto anche verso le autorità spagnole. L’obiettivo condiviso? Ottenere sostegno diretto da Madrid per esercitare una “pressione positiva” su compagnie aeree e stakeholder, accelerando l’avvio del volo.

Secondo fonti di settore, il prezzo medio stimato per un volo andata e ritorno da Pescara a Madrid si aggira intorno ai 110‑120 €, con tariffe più basse in bassa stagione come ottobre, e Ryanair e Wizz Air compaiono frequentemente nei preventivi.

L’Aeroporto d’Abruzzo “Pasquale Liberi” è l’unico scalo internazionale regionale e registra un bacino che si estende a Molise, Marche e Gargano. Con quasi 873 000 passeggeri transitati nel 2023, lo scalo mira a consolidarsi come fulcro per nuovi collegamenti aerei.