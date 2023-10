Pescara Sconfigge Gubbio con un 3-2 Ricco di Gol ed Emozioni

L'Adriatico è lo sfondo di una partita vibrante tra il Pescara e il Gubbio. La sfida inizia bene per il Delfino, con Tunjov che sblocca il risultato al 25' del primo tempo. I biancazzurri sembrano più sicuri di sé dopo il gol, ma nella ripresa perdono smalto e consentono al Gubbio di accorciare e poi addirittura di passare in vantaggio: prima con Udoh e poi con Di Massimo, abruzzese di Sant'Omero, su una palla persa da Squizzato.

Tuttavia, Squizzato si riscatta con un fantastico gol che riporta la partita in parità. E al 44', l'Adriatico esplode di gioia quando Moruzzi sigla il gol della vittoria per il Pescara.

La sfida tra Pescara e Gubbio è stata anche un confronto tra due allenatori veterani. Zeman, con il suo approccio al calcio 4-3-3 votato al massimo risultato possibile, si è scontrato con Braglia, che segue la vecchia scuola calcistica puntando sulla solidità difensiva e su schemi tattici ben studiati.

Al termine della partita, mister Zeman si è detto soddisfatto, nonostante il momento difficile nel secondo tempo che non riesce a spiegarsi del tutto. Ha elogiato la squadra per la sua voglia di giocare e ha ammesso di non aspettarsi un inizio di campionato così positivo, soprattutto considerando che la squadra è giovane e è stata completamente rifatta.

I gol della partita sono stati segnati da Tunjov (Pescara), Udoh (Gubbio), Di Massimo (Gubbio), Squizzato (Pescara) e Moruzzi (Pescara).

Formazioni:

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; Tunjov, Squizzato, De Marco; Merola, Cuppone, Accornero. Allenatore: Zdenek Zeman.

Gubbio (4-2-3-1): Vettorel; Morelli, Signorini, Portanova, Mercadante; Rosaia, Mercati; Spina, Bulevardi, Di Massimo; Montevago. Allenatore: Piero Braglia.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze.