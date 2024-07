Pescara Sotto il Sole Cocente: Bollino Rosso e Allerta Calore per il Weekend

Emergenza Calore: Pescara Resta nella Morsa del Caldo

Pescara continua a soffrire sotto il sole implacabile, mantenendo il bollino rosso del Ministero della Salute per l'ottavo giorno consecutivo. Anche per domani e domenica è previsto il livello 3 di allerta, indicante condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute non solo dei gruppi a rischio, ma anche delle persone sane e attive.

Temperature e Umidità ai Massimi Storici

Nel capoluogo adriatico, le temperature elevate e l'alto tasso di umidità rendono l'afa opprimente. A Castiglione a Casauria, la temperatura ha raggiunto i 38 gradi, secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris. Sebbene leggermente più basse rispetto ai giorni precedenti, le condizioni meteorologiche rimangono difficili da sopportare.

Rischio Incendi e Emergenza Idrica

Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ha definito "basso" il rischio incendi in tutte le province, nonostante il caldo estremo. Tuttavia, l'emergenza idrica continua a colpire duramente il territorio, con chiusure o riduzioni programmate dell'erogazione dell'acqua che causano notevoli disagi per gli utenti.

Previsioni per il Fine Settimana: Temporali e Instabilità

Gli esperti di AbruzzoMeteo.org prevedono addensamenti consistenti a partire dal pomeriggio, specialmente nelle zone interne e a ridosso dei rilievi. Questi potrebbero portare a rovesci temporaleschi, estendendosi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sull'Adriatico. Sebbene i fenomeni difficilmente raggiungeranno le aree costiere, l'alta umidità e le temperature elevate potrebbero causare temporali anche lungo la costa, con una probabilità stimata tra il 10% e il 20%.

Durante il fine settimana, è previsto un aumento dell'instabilità con temporali nel pomeriggio-sera di sabato, soprattutto nelle zone interne, e possibili sconfinamenti verso il settore adriatico. La domenica vedrà un ulteriore incremento dell'instabilità con temporali che potrebbero estendersi fino alle aree costiere.

Pescara e l'intera regione dovranno quindi prepararsi a fronteggiare un weekend caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, tra caldo torrido e improvvisi temporali.