Pescara Violenta: Calci, Pugni e Biciclette sacagliate Addosso in Pieno Centro (Video)

La notte scorsa è stata segnata da due episodi di violenza urbana che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia aveva intensificato i servizi di controllo del territorio in previsione del Ferragosto proprio per evitare situazioni di questo tipo. La prima rissa ha coinvolto giovanissimi in Piazza della Rinascita, dove gli agenti sono intervenuti per sedare una colluttazione violenta. Cinque giovani sono stati identificati e denunciati per rissa.

La scena è stata di estrema violenza: calci, pugni e persino biciclette sono stati usati come armi in questa lotta tra giovani. Quattro degli aggressori hanno un'età compresa tra i 18 e i 20 anni, mentre il quinto è un 17enne. La rissa è stata innescata da provocazioni tra due giovani e un gruppo a cui appartenevano due 18enni e le loro fidanzate. Le provocazioni hanno degenerato rapidamente in uno scontro fisico violento, coinvolgendo anche un quinto individuo che si è unito ai primi due.

Le forze dell'ordine sono giunte rapidamente sul posto, bloccando i contendenti e ponendo fine alla scazzottata. L'altro episodio di violenza è avvenuto in zona Portanuova, dove gli agenti delle volanti hanno trovato un uomo di 40 anni ferito e riverso a terra, con evidenti segni di aggressione al volto. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Le pattuglie hanno seguito le tracce di sangue lasciate dalla vittima, riuscendo a individuare il luogo dell'aggressione.

Tre uomini sono stati identificati nelle vicinanze della stazione di Portanuova, tra cui un 34enne di origini nigeriane che presentava ferite compatibili con una lite recente. L'uomo ha raccontato agli agenti di aver avuto un alterco con uno sconosciuto durante la nottata, che poi si è trasformato in una lotta. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire la dinamica esatta degli eventi.

L'aumento dei servizi di pattugliamento in vista del lungo ponte di Ferragosto, che è iniziato ieri e continuerà fino al prossimo mercoledì, mira a prevenire situazioni di violenza e garantire la sicurezza cittadina durante le festività.