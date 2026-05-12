Pescara, dopo la retrocessione arrivano nuovi arresti: la Digos stringe il cer

Sale il bilancio degli arresti dopo gli scontri seguiti a Pescara-Spezia: tra i fermati ci sarebbe un minorenne, indagini ancora in corso della Questura pescarese.

Nuovi provvedimenti dopo la notte di tensione vissuta a Pescara al termine della partita contro lo Spezia, gara che ha sancito la retrocessione dei biancazzurri in Serie C. La Digos della Questura ha eseguito altri quattro arresti in flagranza differita nei confronti di tifosi ritenuti coinvolti negli scontri scoppiati venerdì sera dentro e fuori dallo stadio.

Secondo quanto emerso, tra le persone raggiunte dai provvedimenti ci sarebbe anche un minorenne. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di danneggiamento, lancio di oggetti pericolosi, travisamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I quattro nuovi arresti si aggiungono ai due già effettuati subito dopo i disordini, portando a sei il numero complessivo delle persone finite al centro dell’inchiesta.

Gli investigatori stanno lavorando sulla ricostruzione dettagliata di quanto accaduto. Un ruolo decisivo, in questa fase, lo avrebbero avuto le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, utilizzate per individuare i presunti responsabili e ricostruire i momenti più critici della contestazione.

Secondo le stime, sarebbero state oltre 500 persone a partecipare alla protesta esplosa dopo il fischio finale. Il bilancio parla di circa dieci agenti feriti, mentre i sindacati di polizia hanno riferito numeri particolarmente pesanti: durante gli scontri sarebbero state lanciate 126 bombe carta dentro e fuori dallo stadio. Le forze dell’ordine, per disperdere i gruppi più violenti, avrebbero utilizzato 72 lacrimogeni.

La situazione resta ora al vaglio della Digos, che prosegue con accertamenti e verifiche per identificare ulteriori partecipanti ai disordini. L’obiettivo degli inquirenti è chiarire responsabilità individuali, dinamica degli scontri e ruolo dei diversi gruppi coinvolti nella violenta contestazione seguita alla retrocessione del Pescara Calcio.