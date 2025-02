Pescara nord, parte il porta a porta: distribuiti contenitori e sacchi per rifiuti

Il nuovo servizio di raccolta porta a porta si estende alla zona nord di Pescara, con nuove modalità e servizi dedicati a chi ha difficoltà motorie.

Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti a Pescara si espande anche nella zona nord, coinvolgendo centinaia di famiglie e attività commerciali. La società Ambiente S.p.A., che gestisce il servizio, ha avviato la distribuzione del materiale necessario per il nuovo sistema, come sacchi, contenitori e le tessere per aprire le campane stradali. Il ritiro del materiale è possibile dal martedì alla domenica, dalle ore 13 alle 19, presso il punto di distribuzione di via Cavour 35, che sarà operativo fino al 4 maggio. Per ottenere il materiale, gli utenti dovranno presentare la propria tessera sanitaria (dell'intestatario Tari).

Per coloro che sono non autosufficienti o hanno difficoltà motorie, è previsto un servizio di consegna a domicilio previa richiesta inviata via mail. Questa opzione è pensata per venire incontro alle necessità particolari dei cittadini, facilitando l’accesso al nuovo sistema di raccolta.

Le aree interessate dalla modifica sono due quadrilateri principali. La prima si estende tra via Solferino, via Tiepolo (eccetto), il rilevato ferroviario, via Michelangelo, via Muzii (eccetto), e viale della Riviera. La seconda zona include via Trilussa, via Ravenna, corso Vittorio Emanuele, via Michelangelo (eccetto), il rilevato ferroviario, il lungofiume e il lungomare Matteotti. Per i dettagli completi, gli utenti possono consultare il sito di Ambiente S.p.A..

A partire dal 3 marzo per la prima area e dal 24 marzo per la seconda, i cassonetti stradali cominceranno a scomparire progressivamente, sostituiti dal sistema di raccolta porta a porta. Per facilitare l’adattamento, Ambiente S.p.A. organizzerà incontri informativi aperti alla cittadinanza, il primo dei quali avrà luogo il 19 febbraio presso il Teatro Cordova in viale Bovio 446.

Inoltre, insieme all’avvio del servizio, sarà realizzata una nuova eco-piazzola nella zona nord, simile a quella già esistente in via Pepe. Questa nuova struttura offrirà un punto di raccolta per il conferimento di carta e cartone, plastica e lattine, e secco residuo, in supporto al nuovo sistema di raccolta domiciliare, contribuendo ulteriormente a migliorare la gestione dei rifiuti in città.