Pescara rivoluziona la gestione dei rifiuti: addio ai cassonetti nella zona nord

Dal 20 marzo, la città di Pescara avvia la raccolta porta a porta nella zona nord, eliminando gradualmente i cassonetti stradali per migliorare l'efficienza e la sostenibilità del servizio.

A partire dal 20 marzo 2025, la città di Pescara intraprende un significativo cambiamento nella gestione dei rifiuti urbani. Nella zona nord, compresa tra piazza Duca degli Abruzzi e via Muzii, saranno progressivamente rimossi i cassonetti stradali, introducendo il sistema di raccolta porta a porta. Questa iniziativa coinvolgerà circa 11.000 utenze domestiche e 3.000 utenze non domestiche, con l'obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e promuovere una maggiore sostenibilità ambientale.

Il sindaco Carlo Masci, insieme al presidente di Ambiente SpA Ricardo Chiavaroli e all'assessore Cristian Orta, ha annunciato che la rimozione dei cassonetti avverrà in due fasi principali. La prima, dal 20 al 28 marzo, interesserà l'area tra piazza Duca degli Abruzzi e via Muzii, includendo tutte le strade parallele dal lungomare al tracciato ferroviario. La seconda fase, prevista dopo il 15 aprile, riguarderà la zona compresa tra il lungofiume e via Ravenna.

Per facilitare la transizione al nuovo sistema, Ambiente SpA ha avviato una campagna informativa, distribuendo 12.000 volantini agli utenti interessati. Inoltre, sono stati organizzati incontri con i cittadini e gli amministratori di condominio per fornire chiarimenti e supporto. Ad oggi, oltre il 50% delle utenze ha già ritirato il kit per la raccolta porta a porta, disponibile presso gli sportelli dedicati in via Cavour e piazza dello Spirito Santo.

Il sindaco Masci ha sottolineato l'importanza della collaborazione dei cittadini per il successo del progetto, riconoscendo che saranno necessari adattamenti alle nuove modalità di conferimento dei rifiuti. Per agevolare chi potrebbe incontrare difficoltà con il porta a porta, è prevista l'installazione di una isola ecologica informatizzata nei pressi delle Naiadi, accessibile tramite card. Questa soluzione offrirà un'alternativa per il conferimento corretto dei rifiuti, garantendo al contempo ordine e pulizia nelle aree pubbliche.

Il presidente di Ambiente SpA, Ricardo Chiavaroli, ha evidenziato la disponibilità dell'azienda a rispondere alle esigenze dei cittadini, assicurando flessibilità e soluzioni personalizzate in base alle diverse situazioni. L'assessore Orta ha aggiunto che, nonostante possano sorgere delle perplessità, l'amministrazione è pronta ad affrontare eventuali criticità, effettuando sopralluoghi e valutando interventi mirati per garantire una transizione efficace al nuovo sistema di raccolta.

Questo progetto rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti a Pescara, allineandosi alle migliori pratiche in ambito ambientale e contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.