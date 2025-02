Pescara sommersa: pioggia torrenziale allaga la città, traffico in tilt

In poche ore, precipitazioni eccezionali hanno causato allagamenti diffusi a Pescara e nelle zone limitrofe, mettendo in crisi la viabilità e mobilitando la Protezione Civile per gestire l'emergenza.

PESCARA – Un'intensa ondata di maltempo ha colpito la costa abruzzese, con precipitazioni che hanno raggiunto i 100 millimetri in poche ore, equivalenti alla quantità di pioggia che solitamente cade in due mesi invernali. Il meteorologo Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo.org ha evidenziato come le forti piogge abbiano interessato l'area costiera tra Giulianova e Ortona, causando disagi significativi in località come Pescara, Montesilvano, Silvi, Pineto e Francavilla al Mare.

A Pescara, il Comune ha attivato la Protezione Civile, schierando diverse squadre equipaggiate con idrovore per affrontare i numerosi allagamenti. Particolari criticità si sono registrate nel sottopasso che collega l'uscita di Piazza Italia del raccordo autostradale Pescara-Chieti a Piazza della Marina, che è stato chiuso al traffico. Sul campo sono intervenuti anche la Polizia Locale, il servizio Ambiente, Pescara Energia e l'ACA, impegnati nel monitoraggio e nella gestione delle pompe di sollevamento, operative ma sotto pressione a causa dell'elevato volume d'acqua. Tutte le squadre sono attualmente al lavoro, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, per mitigare i disagi e ripristinare la normalità.

Le previsioni indicano che le precipitazioni intense potrebbero proseguire per altre 2-4 ore, con un miglioramento atteso in serata o nella notte. Nel frattempo, le autorità raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari e di prestare massima attenzione nelle zone maggiormente colpite dagli allagamenti.