Pescatori di Ricci di Mare Fermati in Zone Vietate: Maxi Multe e Sequestri

Blitz della Guardia Costiera tra Lido Riccio e Punta Ferruccio dopo segnalazioni dei cittadini: "Scorribande sempre più frequenti con l'arrivo della bella stagione, specie ittiche a rischio"

Tre pescatori subacquei, privi di autorizzazione, sono stati fermati e multati la scorsa notte dalla Capitaneria di Porto di Ortona per pesca illegale di ricci di mare in aree vietate e con attrezzature non consentite.

Le segnalazioni dei cittadini avevano riportato movimenti sospetti sul litorale tra Punta Ferruccio e Lido Riccio. Dopo vari appostamenti in borghese, i militari della Guardia Costiera hanno individuato due uomini a terra, che fungevano da "pali", e un sub in acqua intento a pescare.

"L'operazione è scattata dopo paziente attesa," si legge in una nota ufficiale. I militari sono intervenuti mentre i tre caricavano su un veicolo, parcheggiato a ridosso della spiaggia, oltre 1.500 ricci di mare. Gli individui, noti per precedenti violazioni simili e provenienti da regioni del sud Italia, sono stati immediatamente identificati.

Le sanzioni, aggravate dalla recidiva e dall'ingente quantitativo di ricci prelevati, ammontano a oltre 17mila euro complessivi. I ricci, ancora vivi, sono stati rigettati in mare, mentre l'attrezzatura da sub è stata sequestrata e sarà probabilmente confiscata definitivamente.

"La bella stagione porta purtroppo una presenza fissa di pescatori abusivi che depredano i fondali marini di specie ittiche molto richieste, come ricci e polpi, mettendo a rischio la biodiversità marina," ha dichiarato la Guardia Costiera.

Il blitz di Ortona segue un'altra operazione recente dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, che aveva sequestrato circa 60 kg di ricci di mare pescati illegalmente sul litorale di Casalbordino.

Le attività illegali non solo minacciano le specie ittiche e l'ambiente marino, ma pongono anche rischi per la sicurezza dei pescatori abusivi. L'area di Lido Riccio è interdetta a qualsiasi attività a causa di un cantiere per il ripascimento e fenomeni franosi, come specificato nell'ordinanza n. 62/2024 della Capitaneria di Ortona.