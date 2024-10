Pescatori sorpresi di notte con 1200 ricci di mare: maxi sequestro e multa

Due pescatori abusivi scoperti di notte a Casalbordino con 1200 ricci di mare pronti per essere trafugati.

Due pescatori abusivi sono stati sorpresi a Casalbordino nel cuore della notte mentre tentavano di trafugare circa 1200 ricci di mare. L'intervento della guardia costiera di Vasto, avvenuto su segnalazione dei carabinieri di Torino di Sangro, ha portato al sequestro del pescato e all'imposizione di una sanzione di 1000 euro.

I due uomini erano stati avvistati mentre caricavano su un veicolo due vasche piene di ricci di mare, prelevati dai fondali poco prima. Uno dei due è stato identificato come pescatore abusivo, in quanto privo di autorizzazioni. Oltre al pescato, le forze dell’ordine hanno sequestrato l'attrezzatura subacquea utilizzata per l’attività illecita, compresi dispositivi di respirazione ausiliaria, strumenti fondamentali per il recupero dei ricci a profondità maggiori.

Successivamente, l'intero quantitativo di ricci è stato rigettato in mare, rispettando la normativa sulla tutela degli ecosistemi marini. Questo tipo di pesca illegale rappresenta una minaccia per le popolazioni di ricci di mare, già in sofferenza a causa della pesca eccessiva.

Le operazioni di controllo da parte della guardia costiera continuano, intensificando la vigilanza per prevenire fenomeni di pesca abusiva e per tutelare la biodiversità marina.