Peschereccio Affonda a Roseto degli Abruzzi: Equipaggio in Salvo grazie a un Atollo Galleggiante

Paura a Roseto degli Abruzzi nella tarda mattinata di oggi, quando intorno alle ore 12 un peschereccio di circa 8 metri, impegnato nella pesca delle seppie, si è improvvisamente inclinato e inabissato. L'incidente è avvenuto a un miglio dal porto, per cause ancora da accertare. L'imbarcazione ha iniziato a riempirsi rapidamente di acqua, affondando in pochi minuti su fondali di circa 12 metri.

I due membri dell'equipaggio sono riusciti a mettersi in salvo spogliandosi degli scafandri da pesca e aggrappandosi a un atollo galleggiante presente a bordo. Hanno poi raggiunto la costa a nuoto, dove sono stati accolti dal personale dell’ufficio marittimo locale, allertato dalla capitaneria di porto di Pescara.

Fortunatamente, i marinai sono in buone condizioni di salute e non hanno necessitato di cure mediche. La guardia costiera ha avviato un'inchiesta per determinare le cause del naufragio e ha inviato una motovedetta per verificare l'assenza di tracce di inquinamento nell'area dell'incidente, assicurando la sicurezza della navigazione.