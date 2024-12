Piano neve Chieti: 7 turbine, GPS e 1890 tonnellate di sale pronte

Investiti 845.000 euro per un piano neve efficiente: 65 ditte e 96 lotti d’intervento per la sicurezza stradale.

La Provincia di Chieti ha predisposto un piano neve articolato e dettagliato per affrontare al meglio l’inverno 2024-2025, garantendo la sicurezza della circolazione in caso di nevicate o formazione di ghiaccio. Per fronteggiare situazioni di innevamento moderato, sono state stanziate risorse per un totale di 845.000 euro, che includono 1890 tonnellate di sale, già distribuite in 36 depositi strategici. A questo si aggiungono 7 turbine dislocate in punti critici per interventi tempestivi nelle aree montane maggiormente esposte.

Grazie all’impiego di un sistema GPS su tutti i mezzi, sia quelli provinciali che quelli delle 65 ditte incaricate, la cabina di regia provinciale potrà monitorare in tempo reale sia le operazioni di sgombero neve che la distribuzione del sale, assicurando un’efficienza ottimale. L’intero piano prevede una suddivisione in 96 lotti operativi, per gestire al meglio le emergenze nei vari distretti del territorio.

Divisione territoriale e interventi mirati

Il piano è stato presentato dal settore Viabilità durante un incontro tecnico svoltosi il 21 novembre presso la Prefettura di Chieti. La gestione territoriale è stata organizzata in tre principali ambiti: chietino-ortonese, basso vastese e basso Sangro, alto vastese e alto Sangro. Ogni ambito è servito da due distretti di manutenzione per un totale di sei unità operative, che garantiranno interventi tempestivi e coordinati durante nevicate o fenomeni di gelicidio.

Oltre alla pianificazione logistica, entra oggi in vigore l’ordinanza che dispone la chiusura al traffico del tratto finale di 3,1 km della SP220 "Maielletta", compreso tra il km 15+800 e il km 18+900, ovvero dal termine degli impianti sciistici fino al Rifugio Pomilio. La chiusura è motivata da ragioni di sicurezza, dato che la strada, situata tra 1700 e 1900 metri di altitudine, è soggetta a forti nevicate e condizioni meteorologiche particolarmente severe.

Un territorio complesso da tutelare

Il presidente della Provincia, Francesco Menna, ha sottolineato l’importanza del piano neve: “Abbiamo messo in atto una strategia precisa, che valorizza la collaborazione tra i nostri uffici tecnici, le ditte coinvolte e tutti i soggetti interessati. Il nostro obiettivo è garantire una viabilità sicura anche nelle condizioni più impegnative. Ringrazio tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questo piano, un esempio concreto del nostro impegno verso il territorio e i cittadini”.

Menna ha ricordato come la provincia di Chieti sia caratterizzata da un territorio estremamente variegato, che si estende dal livello del mare Adriatico fino alle vette della Maiella a 2700 metri. Circa la metà della rete stradale provinciale, pari a 800 chilometri, si trova a quote superiori ai 400 metri sul livello del mare, rendendo fondamentale una gestione attenta e preventiva delle emergenze legate al maltempo.

Raccomandazioni per i cittadini

Il presidente invita la popolazione ad adottare una condotta prudente durante nevicate o ghiaccio e a seguire le allerte diramate dalla Protezione Civile regionale. L’appello mira a ridurre i rischi per gli automobilisti e a favorire un’efficace gestione delle situazioni critiche da parte delle squadre operative.