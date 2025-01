Picchia la famiglia anche a Natale: scatta il Codice Rosso per un 41enne

Violenza domestica continua: minacce, schiaffi e rientri forzati nonostante l’allontanamento. Braccialetto elettronico e misure di sicurezza per proteggere le vittime.

Triste inaugurazione del nuovo anno giudiziario a Vasto, dove il tribunale ha subito applicato il Codice Rosso per un grave caso di maltrattamenti in famiglia. Protagonista della vicenda è un uomo di 41 anni, identificato con le iniziali M.S., residente in un piccolo centro del Vastese ma originario di Termoli. L’accusa, mossa dalla Procura e sostenuta dal pubblico ministero Vincenzo Chirico, ha portato all’allontanamento dell’uomo dalla moglie e dalle due figlie, con l’imposizione del braccialetto elettronico. L’indagato è difeso dall’avvocato Raffaele Giacomucci.

Il giudice Anna Rosa Capuozzo ha convalidato le misure restrittive richieste, sottolineando la gravità delle accuse. Secondo le testimonianze raccolte, M.S. avrebbe aggredito la moglie ripetutamente, anche davanti alle figlie. La notte di Natale, dopo averla accusata di essere una madre inadeguata, l’avrebbe minacciata di morte e colpita con schiaffi violenti. Nonostante l’allontanamento già disposto, il 29 dicembre l’uomo si sarebbe presentato di nuovo a casa, sfogando la sua furia contro porte e finestre, costringendo la donna a chiedere l’intervento dei carabinieri.

Le indagini hanno rivelato come lo stato di ubriachezza abituale dell’indagato aumenti la sua aggressività. Questo ha spinto la Procura a intervenire con urgenza per mettere in sicurezza la famiglia. Tuttavia, M.S. respinge molte delle accuse, e sarà compito della difesa dimostrare la sua innocenza di fronte al tribunale. Nel frattempo, il 41enne ha il divieto assoluto di avvicinarsi alla moglie e alle figlie.

Questo caso è solo uno dei tanti episodi di violenza domestica registrati nel Vastese, dove fenomeni come maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e persino revenge porn risultano sempre più frequenti. Grazie alla legge sul Codice Rosso, introdotta per accelerare le misure di protezione, le autorità giudiziarie possono agire con maggiore tempestività per tutelare le vittime e prevenire tragedie.