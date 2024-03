Pignoramento Annullato: Risolto il Blocco di Stipendi e Debiti per le Case di Riposo

Una decisione favorevole del tribunale ha portato al blocco di un pignoramento da 3 milioni di euro eseguito a gennaio, permettendo così lo sblocco degli stipendi e dei debiti presso le Case di Riposo gestite dall'Agenzia di servizi alle persone (Asp) 1. Questa agenzia gestisce gli ex Istituti riuniti di assistenza San Giovanni Battista, che ospitano 104 ricoverati e impiegano 100 lavoratori.

Il tribunale ha dichiarato la nullità del pignoramento eseguito nei confronti dell'Asp 1 da una società cooperativa che fornisce personale. Questo pignoramento aveva causato l'arresto dei pagamenti, portando i lavoratori a uno stato di agitazione, poiché non ricevevano lo stipendio dal mese di gennaio.

La decisione del tribunale ha permesso all'Asp di sbloccare i pagamenti e di riprendere le attività normali. Inoltre, l'Asp aveva già deliberato per il primo semestre 2024 la impignorabilità delle somme destinate a scopi essenziali per la vita dell'ente e per il raggiungimento dei suoi obiettivi primari.

Il presidente dell'Azienda, Elio Tilli, ha commentato la decisione del tribunale come una legittimazione dei procedimenti e degli atti adottati dall'Asp 1. L'avvocato dell'Asp, Ernesto Pagliaricci, ha notificato la decisione del giudice ai soggetti terzi coinvolti nel tentativo di pignoramento, invitando il tesoriere a sbloccare i fondi pignorati e la Asl a effettuare i pagamenti dovuti per i servizi resi.