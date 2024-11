Piogge Torrenziali a Catania: Strade Inondate e Danni Incalcolabili, Allarme Massimo

Violenti nubifragi hanno colpito la provincia di Catania, causando allagamenti estesi e gravi danni alle infrastrutture. La situazione resta critica e le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione.

Nelle prime ore del mattino, le precipitazioni si sono intensificate nella zona di Giarre, accumulando oltre 511mm di pioggia. Da mezzanotte, le autorità hanno registrato picchi impressionanti che hanno provocato numerose esondazioni. I Vigili del Fuoco sono impegnati in decine di interventi, cercando di arginare una situazione che sembra non avere precedenti.

Alle ore 13:40, gli accumuli pluviometrici nel Giarrese hanno superato i 500mm, portando la popolazione a fronteggiare una vera e propria emergenza. Le località di Torre Archirafi, Riposto, Acireale e Aci Sant’Antonio sono le più colpite. In particolare, nella frazione di Altarello a Riposto, un torrente ha invaso il piano terra di un'abitazione, trascinando anche alcune auto in mare. All'interno della casa si trovavano quattro persone, tra cui due disabili, prontamente soccorse. L’episodio è stato riportato da Catania Today.

Gli allagamenti hanno colpito molte altre aree del Catanese, causando disagi significativi. Alle 11:20, le piogge torrenziali a Giarre hanno raggiunto oltre 400mm in appena sei ore, una quantità straordinaria che ha messo in ginocchio l'intera zona. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto centinaia di richieste di intervento, operando anche ad Acireale dove il crollo di un muro perimetrale in via G. La Pira ha compromesso la sicurezza della circonvallazione di via Colombo. Nonostante la gravità della situazione, non sono stati segnalati feriti.

Il personale del distaccamento di Riposto è intervenuto sull'autostrada Messina-Catania, dove il tratto al km 56 tra Fiumefreddo e Giarre è stato sommerso dalle acque, bloccando diversi automobilisti. Una frana ha interrotto la strada provinciale per Riposto all’altezza di Santa Tecla, mentre altre auto sono state trascinate dalla corrente verso il mare.

L'autostrada tra Catania e Siracusa è stata chiusa al traffico a causa degli allagamenti, con numerosi veicoli rimasti bloccati. I dati raccolti mostrano un accumulo totale di 700mm negli ultimi cinque giorni e oltre 1000mm in dieci giorni. Questi numeri eccezionali hanno trasformato le strade in torrenti in piena, capaci di trascinare auto e ribaltare furgoni. Scuole chiuse e sottopassi sommersi completano un quadro di assoluta emergenza.

Nella località di Capomulini, tra Aci Reale e Aci Trezza, l’esondazione di un torrente ha portato il livello dell’acqua fino a due metri. Tra la mezzanotte e le prime ore del mattino, i soccorsi hanno compiuto più di 30 interventi, concentrandosi sui comuni di Giarre, Acireale e Linguaglossa, dove i disagi restano notevoli.

Le previsioni indicano che le piogge continueranno ancora per alcune ore, ma si prevede una graduale attenuazione nel corso della mattinata, con un miglioramento più significativo nel pomeriggio.