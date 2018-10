Pioggia, vento sull'Italia, neve sulle Alpi. Mercoledì breve tregua

MARTEDI' RESIDUO MALTEMPO - L'intenso ciclone che nelle ultime ore ha portato condizioni di severo maltempo su gran parte d'Italia, nel corso di martedì si allontanerà sull'Europa centrale.

Il maltempo dunque allenterà la presa sulla Penisola, che tuttavia sarà 'in convalescenza' . Avremo infatti ancora residui rovesci o temporali sparsi soprattutto al Nord, regioni tirreniche e in particolare al mattino, con qualche fenomeno residuo anche altrove, specie in Sardegna e Salento, ma dove già faranno spazio delle ampie aperture. I fenomeni comunque saranno meno diffusi e nel corso del pomeriggio o in serata tenderanno ad esaurirsi.

Venti inizialmente ancora sostenuti o forti di Libeccio con raffiche di oltre 70-80km/h sulle tirreniche specie al mattino, ma in progressiva attenuazione nel corso della giornata. Mari molto mossi o agitati

TEMPERATURE IN CALO, NEVE SU ALPI ED APPENNINO - Le temperature saranno in calo per afflusso di aria più fredda, in particolare in quota, tanto che la neve tornerà sulle Alpi sin verso i 1200-1500m, anche più in basso durante i rovesci più intensi e sull'alto Piemonte.

Rovesci di neve anche sull'Appennino centro-settentrionale in genere dai 1300-1600m.

MERCOLEDI' TREGUA MA SARA' BREVE - Il tempo sarà in miglioramento eccetto che sul Nordovest, dove la parte avanzata di una nuova perturbazione atlantica porterà nubi, piogge, rovesci e nuove nevicate sulle Alpi dalle quote medie.

Sarà il preludio ad un nuovo peggioramento diffuso per Ognissanti, quando questa perturbazione tenderà ad interessare gran parte della Penisola con ulteriore carico di rovesci e temporali.