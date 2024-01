Polemiche a Capistrello per Simboli della X Mas nelle Calze della Befana

Genitori indignati: "Un insulto ai 33 martiri uccisi dai nazisti". Il sindaco si difende

Una controversia è esplosa a Capistrello in seguito alla scoperta di simboli della X Mas, appartenenti alla flottiglia della Repubblica Sociale Italiana, all'interno delle calze della Befana distribuite annualmente ai bambini residenti dal Comune. Genitori indignati hanno denunciato l'accaduto sui social, definendolo "uno scandalo e uno schiaffo ai 33 martiri di Capistrello uccisi dalle SS naziste durante la ritirata".

Il sindaco Francesco Ciciotti ha prontamente risposto, difendendo l'amministrazione comunale e affermando di non essere stato informato sul contenuto delle calze, in quanto sono state confezionate da una società esterna. In una nota ufficiale, il Comune ha affermato che "questo tipo di contenuto non ha mai avuto e mai avrà il consenso delle autorità comunali".

L'amministrazione ha annunciato l'intenzione di "far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune a tutela dei fatti legati alla storia di Capistrello". La situazione ha generato dibattiti sulla necessità di garantire un controllo accurato dei contenuti distribuiti durante le festività, specialmente quando collegati a eventi storici sensibili.