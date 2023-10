Polemiche per l'Alto Costo del Nuovo Parcheggio a Porta Leoni

Il centro storico di oggi si arricchisce di un nuovo spazio di parcheggio, con l'apertura del parcheggio a raso a Porta Leoni, che offre un totale di 90 posti auto.

Questo parcheggio, situato in una posizione centrale, sarà gratuito nei giorni festivi e nelle domeniche. Durante la settimana, dalle 8 del mattino alle 20, verrà applicata una tariffa di due euro per ogni ora di sosta, ma con un'agevolazione per coloro che intendono fermarsi solo per un breve periodo: i primi 30 minuti saranno gratuiti. Tuttavia, è importante notare che in caso di smarrimento del ticket, verrà addebitato un importo corrispondente a 24 ore di sosta.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, sarà possibile utilizzare monete con un taglio superiore a dieci centesimi e banconote da 5 euro. Inoltre, sarà disponibile il pagamento elettronico tramite carte di credito o bancomat. Il sistema di ingresso sarà in grado di riconoscere i veicoli di persone con disabilità munite di un apposito contrassegno ben visibile.

Oggi, alle 14, segna il debutto ufficiale di questo nuovo parcheggio, contribuendo a migliorare l'accessibilità nel centro storico e offrendo un'opzione di sosta conveniente per i residenti e i visitatori.