Polemiche per la Notte dei Serpenti: Volontari Senza Compenso, La Regione Corre ai Ripari

Critiche e reazioni sui social hanno costretto l'organizzazione dell'evento musicale del 20 luglio a rivedere le condizioni per i volontari.

Non ha riscosso successo la ricerca di volontari automuniti per la Notte dei Serpenti, evento musicale previsto il 20 luglio a Pescara. La mancanza di un compenso per i volontari ha sollevato un'ondata di polemiche sui social, costringendo gli organizzatori a correre ai ripari.

Il maestro Enrico Melozzi, direttore dell'evento finanziato dalla Regione con 200mila euro l'anno, ha chiarito: "In merito alla ricerca di volontari per l'organizzazione della prossima edizione della Notte dei Serpenti, si precisa che, come da indicazioni ministeriali, tutti i giovani volontari che saranno selezionati riceveranno un gettone di presenza a titolo di rimborso spese, avranno diritto a buoni pasto e verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato".

Dal fronte politico, il segretario regionale dei Giovani Democratici, Saverio Gileno, ha immediatamente condannato l'iniziativa, definendola una "pratica di sfruttamento mascherata da opportunità formativa".

Anche più duri i toni del coordinatore regionale di Italia Viva Pn Camillo D'Alessandro, "La Notte dei Serpenti viene finanziata con denaro pubblico, ma chiedono ai giovani e meno giovani di andare a lavorare gratis. Il volontariato è una cosa seria, l'umiliazione è altra cosa."