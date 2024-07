Polemiche sui Fondi Comunali: L'Avvocato Fausto Corti Sferza la Giunta Biondi su Facebook

In un recente post su Facebook, l'avvocato Fausto Corti ha sollevato forti critiche riguardo ai finanziamenti erogati dalla Giunta Biondi alla Proloco di Scoppito per le due Notti Bianche del 2023 e 2024. Corti ha evidenziato che la giunta ha concesso 85.000 euro, oltre ai costi per service, transenne e servizio bus, in violazione del regolamento che prevede l'erogazione di contributi esclusivamente alle associazioni con sede all'Aquila.

Grazie all'intervento dei consiglieri di opposizione e alla delibera di Giunta n. 40/2024, è emerso che anche il Comune di Scoppito ha destinato alla stessa Proloco 50.000 euro annui, portando il costo complessivo delle due Notti Bianche a una somma astronomica di 200.000 euro.

Corti ha confrontato queste cifre con i finanziamenti erogati dal Comune dell'Aquila per altre iniziative culturali nel 2023: 21.500 euro ai Solisti Aquilani, 63.000 all’Istituzione Sinfonica Abruzzese e 34.000 alla Barattelli. Inoltre, per tutte le 17 serate dei Cantieri dell’Immaginario 2024, sono stati stanziati 325.000 euro.

"L'incredibile finanziamento di 200.000 euro rende la Proloco di Scoppito l'associazione più finanziata dell'Aquilano, se non della Regione", ha affermato Corti, sollevando dubbi sulla logica di tali spese. L'avvocato ha inoltre posto una domanda cruciale: "Qualcuno a L'Aquila o Scoppito avrà controllato il rendiconto presentato dalla Proloco?".

Ovviamente la redazione è a disposizione dei sindaci o chi per loro voglia ribattere alle affermazioni dell'avv. Corti.