Polemiche sul 'pasto' agli orsetti di Amarena: Condanna del Parco Nazionale d'Abruzzo

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise esprime fermezza e preoccupazione riguardo al gesto di un cittadino che, secondo quanto emerso sui social, avrebbe dato cibo ai cuccioli di Amarena, l'orsa uccisa lo scorso anno. Definendo l'atto "sconsiderato e clandestino", il Parco ha richiesto un'indagine sulle azioni compiute e ha sottolineato l'importanza del rispetto delle leggi e delle procedure.

Il Parco sottolinea che il supplemental feeding non è stato adottato in base a confronti e ricerche scientifiche, escludendo la possibilità di denutrizione degli orsi. Condanna l'atto, sottolineando che solo il rispetto delle regole assicura la tutela del bene comune. Questa vicenda evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alle azioni che coinvolgono la vita selvatica e l'importanza di agire in modo responsabile per garantire la sicurezza e il benessere degli animali selvatici.